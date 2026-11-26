Endemiks'in Mandalinata ürünü yaz sezonunda öne çıktı

MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri tarafından kurulan ve Köyceğiz'de faaliyet gösteren Endemiks, Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yerel bir ürünü ticarileştirerek başarıya ulaştı. Bodrum mandalinası belediyeden temin edilip Endemiks tesislerinde işlendikten sonra Mandalinata adıyla Bodrum Belediyesi tesislerinde satışa sunuldu ve 2026 yaz sezonunda dikkat çeken bir performans sergiledi.

işbirliğinin detayları:

İşbirliği neticesinde yaz sezonunda elde edilen satış başarısının ardından Endemiks firmasına teşekkür belgesi takdim edildi. Belge, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ve Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş tarafından verildi. Süreçte emeği geçen belediye personeli ile katkı sağlayan tedarik ve iş ortaklarına özel teşekkürler iletildi.

geleceğe yönelik planlar:

Endemiks yetkilileri, projenin temelinde katkısız ve sürdürülebilir üretim anlayışının bulunduğunu vurguladı ve projede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Firma, Pastory Gıda ve kurucu ortağı Adnan Olgun'a süreçteki destekleri için teşekkür ederken, Bodrum mandalinasının ekonomik değerini artırmayı hedeflediklerini; yeni ürünlerle projeyi geliştirmeye ve iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

MÜSİAD MUĞLA ÜYELERİ KURULUŞU ENDEMİKS’TEN ‘MANDALİNATA’, BAŞARISI