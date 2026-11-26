Muğla büyükşehir'in 2027 bütçesi kabul edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçeleri, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumunda görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. Toplam bütçe 44 milyar 800 milyon TL olarak kaydedildi.

bütçe dağılımı ve artış:

Mecliste yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 bütçesi 24 milyar 300 milyon TL, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bütçesi ise 20 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı. 2026 yılında birlikte 34 milyar 370 milyon TL olan toplam bütçe, 2027’de 10 milyar 130 milyon TL artarak toplamda %30,35 oranında yükseldi.

meclis süreci ve ilçe belediyeleri:

Bütçelerin görüşüldüğü oturumda ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri de ayrı ayrı ele alınarak karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin bütçeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Ahmet Aras, bütçeyi değerlendirirken şunları söyledi: "2027 yılı bütçemizi Muğla’mızın ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda hazırladık. Kaynaklarımızı etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanarak 13 ilçemizde yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bütçemizin oy birliğiyle kabul edilmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Muğla’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

Oy birliğiyle kabul edilen bütçe dağılımı, önümüzdeki yıl için planlanan hizmet ve yatırımların finansmanına ilişkin çerçeveyi belirliyor; meclis kararları yürürlüğe girerek 2027 mali yılı hazırlıkları tamamlanmış oldu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’İN 2027 YILI BÜTÇESİ 44 MİLYAR 800 MİLYON TL