Beşiktaş'ta son prova tamamlandı: Hoffenheim maçı öncesi son durum

antrenman raporu:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde tamamladı.

idman detayları:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Takım, 5’e 2 pas organizasyonlarıyla tempoyu yükseltti; basına kapalı bölümde ise Hoffenheim müsabakası için taktik çalışmalara ağırlık verildi.

eksikler ve sağlık durumu:

Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica antrenmanda yer almadı. Dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic de idmana katılmadı; Vlahovic'in tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği bildirildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.