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Beşiktaş'ta son prova tamamlandı: Hoffenheim maçı öncesi son durum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hoffenheim maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı; Vlahovic tedavi sonrası Almanya'ya katılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta son prova tamamlandı: Hoffenheim maçı öncesi son durum

antrenman raporu:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde tamamladı.

idman detayları:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Takım, 5’e 2 pas organizasyonlarıyla tempoyu yükseltti; basına kapalı bölümde ise Hoffenheim müsabakası için taktik çalışmalara ağırlık verildi.

eksikler ve sağlık durumu:

Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica antrenmanda yer almadı. Dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic de idmana katılmadı; Vlahovic'in tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği bildirildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi&#039;nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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