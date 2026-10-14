Beşiktaş'ta son prova tamamlandı: Hoffenheim maçı öncesi son durum

antrenman raporu:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde tamamladı.
idman detayları:
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Takım, 5’e 2 pas organizasyonlarıyla tempoyu yükseltti; basına kapalı bölümde ise Hoffenheim müsabakası için taktik çalışmalara ağırlık verildi.
eksikler ve sağlık durumu:
Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica antrenmanda yer almadı. Dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic de idmana katılmadı; Vlahovic'in tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği bildirildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
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