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Trabzonspor KuPS sınavına 21 oyuncuyla gidecek

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor KuPS sınavına 21 oyuncuyla gidecek

Trabzonspor KuPS sınavına 21 oyuncuyla gidecek

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavili ekip, Avrupa macerasının ilk haftasında 21 kişilik bir kafileyle Finlandiya'ya hareket edecek.

kadroda kimler var:

Kafilede yer alan futbolcular şunlar: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu ve Franculino Dju.

hazırlık süreci:

Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor ve kulüp tarafından açıklanan kamp kadrosu bu maç için belirlenen isimleri içeriyor. Kafilede toplam 21 futbolcu yer alıyor ve ekip, KuPS karşısında sahaya bu kadroyla çıkmayı planlıyor.

PAUL ONUACHU

PAUL ONUACHU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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