Somali'de uzay limanı inşasına başlandığını ve ay aracının test sürecine girdiğini açıkladı

IAC 2026 açılışında Türkiye'nin uzay hedefleri ve uluslararası mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) resmi açılış töreninde Türkiye’nin uzay alanındaki yeni adımlarını ve uluslararası iş birliği vizyonunu paylaştı. Kongreye 111 ülkeden katılımcıların gelmesiyle Türkiye’nin ilk kez ev sahibi olduğu bu toplantının yeni ortaklıklara kapı aralamasını diledi.

Somali'de uzay limanı projesi:

Erdoğan, Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya erişimin uydu üretimi kadar önemli olduğunu belirterek, coğrafi avantajlar gözetilerek Somali ile iş birliği başlatıldığını söyledi. "Somali’de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık" diyen Cumhurbaşkanı, projenin Türkiye’nin uzaya erişim kabiliyetini artırmayı ve Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Erdoğan, bu stratejik girişimin kararlılıkla sürdürülmesi mesajını verdi.

Ay araştırma programında gelinen seviye:

2021'de ilan edilen Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden biri olan Ay çalışmalarına ilişkin Erdoğan, geliştirilen Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık üç buçuk ton ağırlığındaki ve yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip aracın artık sistem seviyesinde çevresel testlere tabi tutulduğunu söyledi. Erdoğan, İMECE ve Türksat 6A gibi projelerde kazanılan mühendislik tecrübelerinin Ay görevine aktarıldığını, böylece her yeni görevin önceki tecrübeler üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Uzayın silahlandırılmasına karşı ortak çağrı:

Konuşmasında uzayın birkaç ülkenin mücadelesi olamayacağını belirten Erdoğan, uzayın herhangi bir ülkenin "el koyduğu bir ganimet" olmadığını ifade etti. "Uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır" sözleriyle bu yaklaşımı tehlikeli ve insanlığın ortak geleceğine yönelik tehdit olarak nitelendirdi. Antalya Deklarasyonu'na atıf yaparak, uzayda barış çağrısını destekleyenleri teşekkürle anarken, henüz imzalamayanları da bu adımı atmaya davet etti.

Sanayi, insan kaynağı ve uluslararası iş birliği:

Erdoğan, Türkiye’nin uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti. İMECE projesiyle yüksek çözünürlüklü yer gözlem kabiliyetleri, Göktürk uydularıyla keşif kapasitesinin artırılması ve Türksat 5A/5B ile Türksat 6A’nın başarıları örnek gösterildi. Türksat 6A’nın 2024’te uzaya fırlatıldığı ve hizmete alındığına işaret eden Erdoğan, bunun mühendislik kabiliyetini ve sanayi altyapısını teyit ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuşmasında uzay çalışmalarının daha fazla ülkenin, bilim insanının ve girişimcinin katkısıyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Kacır, uzay diplomasisinin temel unsurlarını karşılıklı güven, ortak kazanım ve bilgi-tecrübe paylaşımı olarak tanımladı ve kongrenin bu iş birliği anlayışını somut projelere dönüştürme amacı taşıdığını söyledi.

Gençlik, eğitim ve insanlı uzay çalışmaları:

Erdoğan, insanlı uzay faaliyetlerinin Milli Uzay Programı’nın önemli unsurlarından olduğunu hatırlattı. 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini, Tuva Cihangir Atasever’in ise yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yer çekimi deneyimi kazandığını anımsattı. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin daha çok bilim insanı, mühendis ve astronot yetiştirip uzaya göndereceğini ifade etti.

Genç ve nitelikli insan kaynağının Türkiye’nin en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu buluşmasından örnek vererek festivale 81 ilden ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takımın başvurduğunu söyledi. Gençlerin roket, uydu, yapay zeka ve diğer uzay teknolojileri alanlarındaki projelerinin Milli Uzay Programı hedeflerini gerçeğe dönüştüreceğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasını Türkiye’yi küresel uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedeflerden sapmayacaklarını ve bu yolu dost ülke ve ortaklarla birlikte yürümek istediklerini vurgulayarak sonlandırdı. Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Osmanlı dönemi astronomi mirasına gönderme yapan bir eser hediye edildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ANTALYA'DA DÜZENLENEN 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ'NİN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNDE, SOMALİ'DE UZAY LİMANININ İNŞA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI. AY UZAY ARACININ ÜRETİM, MONTAJ VE ENTEGRASYONUNUN TAMAMLANDIĞINI DA BELİRTEN ERDOĞAN, UZAYIN SİLAHLANMA YARIŞININ BİR ARACI HALİNE GETİRİLMESİNİ ELEŞTİREREK, "UZAY, ÖNDEN GİDENİN EL KOYDUĞU BİR GANİMET DEĞİLDİR. ÖZELLİKLE UZAYI SİLAHLANDIRMAK VE BURAYI SİLAHLANMA YARIŞININ ARACI HALİNE GETİRMEK FEVKALADE YANLIŞTIR" DEDİ.