Kayseri'de tavan çökmesi 75 yaşındaki kadını yaraladı

olay yerinde ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde, iki gün önce akşam saatlerinde bulunan bir binanın 3. katında oturan F.Ö. (75)'nün üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.Ö. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

sağlık durumu ve yürütülen inceleme:

Hastanede tedavisi süren yaşlı kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Tedavi ve kontroller devam ediyor.

Olayın meydana geliş nedeni henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri ve ilgili birimler çökmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı; soruşturma sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNADA YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ YAŞLI KADININ ÜZERİNE TAVAN ÇÖKTÜ. OLAYDA YARALANAN KADININ BURNUNUN KIRILDIĞI VE GÖZÜNÜN BİRİNDE GÖRME KAYBI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ.