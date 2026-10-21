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Boyahane fabrikasında forkliftten düşen demir blok can aldı

Bursa Nilüfer'de bir boyahane fabrikasında forkliftten düşen demir blok altında kalan 24 yaşındaki Eray Altıntaş olay yerinde hayatını kaybetti; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 00:16

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 00:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boyahane fabrikasında forkliftten düşen demir blok can aldı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boyahane fabrikasında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Eray Altıntaş yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Altıntaş, forklift ile bir demir bloğu kaldırmak isterken blok forkliftten kaydı ve Altıntaş'ın üzerine düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri genç çalışanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tanıklar ve aile tepkisi:

Kazayı gören işyeri çalışanları ile olay yerine gelen aile yakınları büyük şok yaşadı. Görgü tanımları ve görüntülemeler sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde bulunan bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Altıntaş’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri işyeri çevresinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Önceki kaza ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak ortaya çıkan başka bir ayrıntıda, yaklaşık 10 gün önce Eray Altıntaş’ın kullandığı ATV'nin kaza yapması sonucu bir arkadaşının hayatını kaybettiği, Altıntaş’ın ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Bu bilgi, aile ve tanıkların yaşadığı duygusal yoğunluğu artırdı.

Polis, olayın oluş şekli, iş güvenliği uygulamaları ve sorumluluklar hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor. Resmi adli ve idari süreçler ilerledikçe yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

BURSA&#039;DA BİR BOYAHANE FABRİKASINDA, FORKLİFTTEN DÜŞEN DEMİR BLOĞUN ALTINDA KALAN 24 YAŞINDAKİ...

BURSA'DA BİR BOYAHANE FABRİKASINDA, FORKLİFTTEN DÜŞEN DEMİR BLOĞUN ALTINDA KALAN 24 YAŞINDAKİ GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. AİLE YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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