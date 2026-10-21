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trump: zelenskiy ile putin aynı odada olmak zorunda değil, çözüm arayışı vurgulandı

Trump, Zelenskiy ile Putin’in aynı odada olmalarının şart olmadığını belirtti; Ukrayna yardımları, Avrupa’nın göç politikası ve savaşın gidişi eleştirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 01:20

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

trump: zelenskiy ile putin aynı odada olmak zorunda değil, çözüm arayışı vurgulandı

Trump’ın açıklamaları: aynı oda şartı yok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Ukrayna-Rusya müzakerelerine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir anlaşma imzalamak için aynı odada bulunmasının gerekli olmadığını söyledi ve "Duruma bağlı. Aynı odada olmaları gerekmiyor. Başka bir şekilde de yapabilirler" ifadelerini kullandı.

aynı odada olmak şart mı?:

Trump, müzakere formatının kendisini ilgilendirmediğini vurguladı ve "Aynı odada bulunmaları zor. Nasıl yapılacağı umurumda değil" dedi. Açıklama, Oslo'da Zelenskiy ile yapılan temaslar ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da bulunduğu görüşmelerin ardından geldi. Başkan, ayrıca "Her ay 32 bin, 25 bin insanın öldüğünü görmek istemiyorum" diyerek tarafların daha hızlı bir sonuca ulaşması gerektiğini savundu.

ukrayna’ya yardım, kayıplar ve sahadaki durum:

Trump, Rusya'nın "koca bir makine" olduğunu, geniş bir toprak parçasını ele geçirdiğini ve "sınırsız insan kaynağı"na atıfta bulunduğunu söyledi. Ukrayna’nın kaynaklarının Rusya ile kıyaslanamayacağını belirten Trump, ülkenin savaşı sona erdirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe değinerek, "Ukrayna’ya muazzam miktarda yardım yaptık... Yüz milyarlarca dolar" ifadesini kullandı ve Amerikalı vergi mükelleflerinin bu yükten yorulduğunu savundu.

Trump, iki tarafın geçen ay toplam 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini belirtirken, önceki dönemde Oval Ofis’te Zelenskiy ile yapılan görüşmede iyi bir anlaşma yapılabileceğini de iddia etti. Sahadaki lojistik sorunlara dair gözlemleri arasında, Rus tanklarının otoyoldan ziyade tarım arazilerine sürülmesi sonucu yaşanan gecikmeler ve zorlu hava-ziemin koşulları yer aldı; Trump, toprağın ıslak olduğunu ve bunun operasyonları etkilediğini söyledi. Ayrıca Ukraynalıların kendisine verilen tanksavar silahı Javelinleri kullandığını belirtti.

fransa ve avrupa eleştirisi:

Trump, Fransa'daki protestoları ve Avrupa'daki göç hareketliliğini sert bir dille yorumladı. Ülkesinde "tarihinde görülmeyen" bir ekonomik büyüme yaşandığını iddia eden Trump, Fransa’da ise büyüme olmadığını ve sosyal programların bunun nedeni olduğunu savundu. Avrupa’nın göçü kontrol etmediğini, geçmiş araştırmalarının yapılmadığını öne sürdü ve "Çoğunu ülkeden çıkardık ve daha fazlasını çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Ayrıca Avrupa’yı sert ifadelerle uyardı: "Yoksa geriye Avrupa diye bir şey kalmayacak" ve "Bunları sınır dışı etmeleri lazım. Defolup gitsinler" gibi sözlerle mevcut durumu eleştirdi. Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bahsi geçen Marine Le Pen hakkında "Kendisini tanımam fakat ona çok kötü davranıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

diğer konular: iran, hindistan ve iç politika mesajları:

Trump, İran konusunda da değerlendirmelerde bulundu; ABD’nin gerektiğinde çekilebileceğini ancak beş veya on yıl sonra aynı durumun tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Hindistan’la yapılması planlanan ticaret anlaşması için ise "Anlaşmaya oldukça yakınız. Daha önce yaptıklarımızdan farklı türde bir anlaşma olacak" ifadesini kullandı.

İç siyasete dair sorulara Trump, kırsal seçmenlerin ekonomiden duyduğu memnuniyetsizliğin İran savaşının sona ermesiyle düzeleceğini savunarak yanıt verdi ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin şikayetleri, nükleer silahlanmayı engelleme maliyeti bağlamında değerlendirdi.

Trump’ın açıklamaları, hem müzakere usulleri hem de uluslararası yardım politikaları üzerine tartışma yaratacak nitelikte. Başkan, formatın kendisini ilgilendirmediğini tekrar ederken, Ukrayna- Rusya ihtilafının bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirtti.

TRUMP: &quot;ZELENSKİY VE PUTİN’İN ANLAŞMA İMZALAMAK İÇİN AYNI ODADA BULUNMALARI GEREKMİYOR&quot;

TRUMP: "ZELENSKİY VE PUTİN’İN ANLAŞMA İMZALAMAK İÇİN AYNI ODADA BULUNMALARI GEREKMİYOR"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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