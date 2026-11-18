Olayın ayrıntıları:

Erzincan'da Et ve Süt Kurumu'na ait satış mağazasının kasasından yaklaşık 1 milyon 250 bin lira çalınması üzerine başlatılan soruşturmada polis ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Olay, Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak adresindeki mağazada gerçekleştiği ihbarı üzerine soruşturuldu.

görüntü incelemesi ve delil tespiti:

Emniyet ekipleri yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü detaylı şekilde inceledi. Görüntülerde yüzleri kapalı olan şüpheliler arasında polisler, biri hakkında belirleyici bir unsur buldu: mağazada görülen ayakkabının taban desenine ait izler ve kalıplar sonucu izleme çalışması derinleştirildi. Bu inceleme, soruşturmada önemli bir yönlendirici delil olarak öne çıktı.

operasyon ve yargılama:

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört adrese gidildi ve şüphelilerden K.Ş. (39) ile B.Ş. (49) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, hakimlikçe çıkarıldıkları duruşmada tutuklandı. Soruşturma ve delil değerlendirmesi savcılık denetiminde sürüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI.