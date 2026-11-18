Osmancık'ta telefon dolandırıcılığı: 70 yaşındaki kadının 12 milyon lirası için 2 şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70), 20 Ekim tarihinde telefonla arayan şüphelilerin "polisiz" ve "yurtdışına para kaçırmışsınız" şeklindeki iddialarıyla korkutularak ikna edildi. Şüphelilerin talebi üzerine yaşlı kadın, toplam 12 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.E., durumu emniyete bildirerek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma ve operasyon:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem teknik hem de fiziki incelemeler yürüttü. Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu oldukları belirtilen A.A. (22), M.A. (17) ve F.A.H. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.A. ve F.A.H. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan; olayla bağlantısı olduğu belirtilen İ.K. (26) ve İ.R. isimli şüphelilerin daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı, ayrıca bağlantılı olduğu belirtilen bir başka yabancı uyruklu şüpheli S.E. (37) isimlinin ise Suriye’ye kaçtığının tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; olayla bağlantılı diğer gelişmelerin takibi sürmekte.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE 70 YAŞINDAKİ KADINI, "POLİSİZ" DİYEREK KENDİLERİNİ TANITARAK 12 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.