Gazipaşa'da üniversite öğrencilerine güvenlik eğitimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli hazır bulundu. Etkinlik, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

trafik güvenliğine vurgu

Seminerde, "Kaskını, Kemerini Tak; Yaşama Güvenle Bak" projesi çerçevesinde trafik güvenliği anlatıldı. Motosiklet kullanıcılarının kask takmasının ve araçlardaki emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi; trafik kurallarına uymanın hem bireysel yaşamı hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini korumadaki rolü aktarıldı.

KADES ve aile içi şiddet bilgilendirmesi

Programda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının indirilmesi, kullanım şekli ve acil durumlarda uygulanacak adımlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli, uygulamanın sağladığı hızlı yardım erişimini ve hangi durumlarda başvurulması gerektiğini örneklerle açıkladı.

dolandırıcılık ve siber suçlara karşı uyarılar

Seminerin diğer bir bölümünde gençlerin sıklıkla karşılaştığı dolandırıcılık yöntemleri ele alındı. Telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gelen şüpheli mesaj ve bağlantılara karşı kişisel bilgilerin korunması, doğrulama adımları ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca siber suçlara karşı dikkatli olunması ve şüpheli olayların emniyete bildirilmesi istendi.

soru-cevap ve bilgilendirici materyaller

Etkinlik, öğrencilerin sorularının emniyet personeli tarafından yanıtlanmasıyla sürdü. Programın sonunda öğrencilere trafik güvenliği, KADES kullanımı ve dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bu çalışması, öğrencilerin trafik, bireysel güvenlik ve dijital ortamdaki riskler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE, DOLANDIRICILIK VE SİBER SUÇLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.