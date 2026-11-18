kaza detayları:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda saat 15.40 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Yunus G. yönetimindeki 34 UZ 4512 plakalı hafif ticari araç, Kırkkepenekli kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu ve ters döndü.

yaralı ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerine intikal ederek sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yunus G., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve olası nedenler:

Kazayla ilgili polis ve trafik ekipleri inceleme başlattı. Kontrolden çıkma vakalarında hız, yol koşulları veya ani manevra gibi etkenlerin rol oynayabildiği belirtiliyor; yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için teknik ve görgü tanığı incelemeleri yapıyor.

Olayın ardından çevreyolunda trafik, yetkililerce kontrollü şekilde sağlandı. Bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

OLAY YERİ GENEL