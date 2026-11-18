Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan belediye otobüsü, bir akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Olay maddi hasarla atlatıldı ve bölgeye kısa sürede müdahale edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre yol yüzeyi yağış nedeniyle kayganlaştı. Kontrolden çıkan otobüs, istasyon sahasındaki pompayla çarpıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmede kazanın maddi hasarla atlatıldığı bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve çalışmalar:

Kazanın ardından ekipler, olası bir tehlikeye karşı bölgeyi güvenlik altına aldı ve gerekli tedbirleri uyguladı. Yetkililerin ve ekiplerin bölgedeki bekleyişi ile incelemeleri devam ediyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BELEDİYE OTOBÜSÜ, AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ POMPAYA ÇARPTI.