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Ayanikola Adası turizme hazırlanıyor: tarihi kilise ayağa kaldırılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası'nda kilise kalıntıları güçlendiriliyor, ahşap gezi alanı ve platform yapılıyor; ada kısa sürede turizme ve halka açılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayanikola Adası turizme hazırlanıyor: tarihi kilise ayağa kaldırılıyor

Ayanikola Adası'nda restorasyon çalışmaları:

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adasınde yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları sona yaklaşıyor. Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında tarihi kilise kalıntısı ve çevresindeki duvarlar sağlamlaştırıldı, derz uygulamaları yapıldı.

tesisin fiziksel düzenlemeleri:

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan proje doğrultusunda kilise kalıntısının çevresine ahşap basamaklardan oluşan bir gezi alanı oluşturuldu. Ayrıca, adanın karşısındaki kıyıya adayı görecek şekilde bir ahşap platform inşa edildi. Bu düzenlemeler, hem tarihi dokunun korunmasını hem de ziyaretçi dolaşımının güvenli ve kontrollü olmasını sağlayacak biçimde planlandı.

erişim planında değişiklik ve hedefler:

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, adaya ulaşım için planlanan köprü projesinin vatandaş talepleri doğrultusunda değiştirildiğini bildirdi. Gerekli onayların alınmasının ardından köprü yerine taş yürüme alanı yapılacağı belirtildi. Güler, çalışmaların tamamlanmasıyla adanın hem turizme kazandırılacağını hem de halkın kullanımına sunulacağını vurguladı.

Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor; amaç, Ayanikola Adası’nın tarihi dokusunun korunması, yeniden işlev kazanması ve Ünye’nin turizm potansiyeline katkı sağlamasıdır. Tamamlandığında ada, bölge halkı ve ziyaretçiler için yeni bir rekreasyon ve kültür noktası olacak.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, TARİHİ KİLİSE KALINTILARIYLA DİKKAT ÇEKEN AYANİKOLA ADASI’NDA RESTORASYON...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE, TARİHİ KİLİSE KALINTILARIYLA DİKKAT ÇEKEN AYANİKOLA ADASI’NDA RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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