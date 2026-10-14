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Emet'in saklı mirası: Eğrigöz Kalesi ve İki Taş Kanyonu

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Eğrigöz Kalesi ile 7,6 km uzunluğundaki İki Taş Kanyonu, tarih ve doğayı bir arada sunan önemli ziyaret noktalarıdır.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Emet'in saklı mirası: Eğrigöz Kalesi ve İki Taş Kanyonu

Emet'te tarih ve doğa iç içe

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz Köyü çevresi, hem tarihi dokusu hem de doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor. Bölgenin en dikkat çeken iki noktası Eğrigöz Kalesi ile yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğundaki İki Taş Kanyonu olarak sıralanıyor. Bu alanlar, tarih meraklıları ile doğa tutkunlarına farklı deneyimler sunuyor.

Kale: tarihsel izler ve rivayetler

Eğrigöz Kalesi, Emet ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, sarp kayalıklar üzerinde konumlanıyor. Kalede sur, duvar ve sarnıç kalıntıları bulunuyor; yapıların büyük bölümü günümüze harap halde ulaşmış olsa da yüksekliği sayesinde çevreye hâkim bir nokta oluşturuyor. Ziyaretçiler kaleye çıkarak Emet Ovası ve çevredeki dağlık alanları izleyebiliyor.

Kalenin geçmişi Bizans dönemine uzanıyor; sonraki dönemlerde ise Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Bölgeyle ilgili anlatılarda, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad (Vlad Tepes) ile ilgili rivayetlere de rastlanıyor. Vlad Tepes’in burada esir tutulduğuna dair hikâyeler bulunmakla birlikte, bu iddialar kesinleşmiş tarihsel bilgi olarak kabul edilmiyor.

Kanyon: doğal yapı ve ziyaretçi deneyimi

İki Taş Kanyonu, suyun kayaçları aşındırması sonucu oluşmuş dar geçitler, büyük kaya kütleleri ve akarsu boyunca uzanan doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Kanyonun çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, mevsimlere göre farklı manzaralar sunuyor; ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonları, sonbaharda ise renk değişimleri öne çıkıyor.

Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılıkla ilgilenen ziyaretçiler için kanyon, doğal güzellikleri keşfetme ve açık havada vakit geçirme açısından alternatif bir rota sağlıyor. Bölge, tarihi yapı ile doğal oluşumları bir arada görmek isteyenler için Emet’in kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtan önemli bir gezi alanı niteliğinde.

Not: Bölgenin hem tarihsel kalıntıları hem de doğa özellikleri korunması gereken değerler arasında yer alıyor; ziyaretlerin bu hassasiyet gözetilerek planlanması öneriliyor.

Eğrigöz Kalesi ve İki Taş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Eğrigöz Kalesi ve İki Taş Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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