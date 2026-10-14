Tekirdağ'da çocukların kent yönetimine katılacağı meclis için başvurular başladı

Proje kapsamı ve amaçları:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çocukların kent yönetimine doğrudan katılımını sağlamak için başvuruları başlattı. Çocukların Sesi, Şehrin Geleceği sloganıyla yürütülen projede toplam 40 çocuk meclis üyesi olacak. Proje, çocukların şehir hayatına ilişkin görüş ve önerilerini iletmelerini ve belediye hizmetlerine yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini amaçlıyor. Çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde yürütülüyor.

Başvuru şartları ve son tarih:

Çocuk Meclisi başvuruları belediyenin internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Başvurular için aranan koşullar arasında Tekirdağ'da ikamet etme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 9 yaşını tamamlamış, 14 yaşını doldurmamış olmak yer alıyor. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Seçim ve temsil esasları:

Üye seçiminde ilçeler arası denge, yaş dağılımı, cinsiyet eşitliği ve özel ihtiyaçlı çocukların temsili gözetilecek. Başvurular kontenjanı aşarsa asil ve yedek üyeler kura ile belirlenecek. Meclis bir yıl görev yapacak; başkan ve yürütme ekibi ise üyeler arasından gizli oy ve açık sayımla seçilecek.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için belediyenin ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ile iletişime geçilebilir. Belediye, projenin çocukların karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve geleceğe yönelik önerilerin somutlaştırılmasını hedeflediğini vurguluyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇOCUK MECLİSİ BAŞVURULARINI BAŞLATTI. "ÇOCUKLARIN SESİ, ŞEHRİN GELECEĞİ" SLOGANIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA 40 ÇOCUK MECLİS ÜYESİ OLACAK.