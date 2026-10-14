Örencik'te toplumsal alanlara yeni soluk: düğün salonu modernize edildi ve sokaklar düzenlendi

Örencik'te hizmet tamamlandı:

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalara Örencik Mahallesi'nde devam etti. Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü projeler kapsamında mahalle sakinlerinin ortak kullanımına yönelik düzenlemeler tamamlanarak hizmete açıldı.

Düğün salonunda yapılan işler:

Mahallede düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlar için kullanılan salonda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Ekipler ek çatı yapımını tamamladı, boya ve sıva işlemlerini gerçekleştirdi ve salonun ihtiyaçları doğrultusunda yeni mutfak bölümü inşa edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemeler salonu daha kullanışlı ve konforlu bir sosyal mekâna dönüştürdü.

Kilitli parke ve üstyapı düzenlemeleri:

Mahalle içindeki ortak kullanım alanlarında yürütülen üstyapı çalışmalarında belirlenen noktalara kilitli parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. Tamamlanan düzenlemelerle yollar ve ortak alanlar daha düzenli, güvenli ve erişilebilir hâle getirildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çalışmaların yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı olmadığını, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına da aynı hassasiyetle yaklaşıldığını belirtti. Başkan Özel, vatandaş talepleri ve sahadaki tespitlerin imkanlar doğrultusunda programa alındığını, Bozdoğan’ın merkezinden en uzak kırsal mahallesine kadar hizmetlerin süreceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, ilçenin farklı mahallelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

BOZDOĞAN ÖRENCİK’TE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI