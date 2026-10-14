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Türkiye’de bir ilk: devenin retina hasarına kendi kanından kök hücre tedavisi başlatıldı

Burdur’da 7 yaşındaki güreş devenin retina sorunu için, kendi kanından elde edilecek öncü hücrelerle Türkiye’nin ilk kök hücre tedavi süreci başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Türkiye’de bir ilk: devenin retina hasarına kendi kanından kök hücre tedavisi başlatıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yeni bir uygulama başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi’nde retina rahatsızlığı tespit edilen 7 yaşındaki erkek deve için Türkiye’de bir ilk olması planlanan kök hücre tedavi süreci başlatıldı. Aydın’dan katarakt şüphesiyle getirilen ve güreş devesi olarak yetiştirilen hayvanın yapılan tetkiklerinde sorunun retina kaynaklı olduğu belirlendi.

Tanı ve görüntüleme çalışmaları

Deve yaklaşık bir haftadır Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gözetim altında tutuluyor. Genel sağlık muayenelerinin yanı sıra retina bölgesinin ayrıntılı değerlendirilmesi için renkli ultrasonografi ve anjiyografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanıldı. Retinanın elektriksel aktivitesini ölçmek amacıyla elektroretinografi (ERG) testi de uygulandı; bu testler bulguların retina kaynaklı olduğunu destekledi.

Tedavi yöntemi ve süreç

Tedaviyi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Harun Çınar ile Patoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir birlikte yürütüyor. Planlanan uygulamada, devenin kendi kanından elde edilecek progenitör (öncü) hücreler kullanılacak. Bu amaçla gerekli kan örnekleri alındı ve laboratuvar hazırlık aşamaları sürüyor.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir, sürecin elde edilecek verilere göre şekilleneceğini ve tedaviye ilişkin izlem ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Tedavi ve takip sürecinin yaklaşık bir-iki ay sürmesinin beklendiği, ancak gerekli değerlendirmelere göre bu sürenin değişebileceği ifade edildi.

Uygulamadan elde edilecek bulguların, develerde retina rahatsızlıklarının tanı ve tedavisine yönelik araştırmalara katkı sağlaması hedefleniyor. Makü’de yürütülen çalışma, veteriner oftalmolojisi alanında erken dönemdeki vaka yönetimi ve kök hücre tabanlı yaklaşımların pratik uygulamaları konusunda önemli bir referans olabilir.

Türkiye’de ilk: Retina rahatsızlığı bulunan deve için kök hücre tedavi süreci başladı

Türkiye’de ilk: Retina rahatsızlığı bulunan deve için kök hücre tedavi süreci başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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