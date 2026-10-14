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Eskişehir'de proje kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, öğretmen ve öğrencilere TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B proje hazırlama, yöntem ve değerlendirme süreçlerini aktardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de proje kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Eskişehir'de proje kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, öğretmenler ve öğrenciler için TÜBİTAK başvurularında yol gösterici bir program olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte proje hazırlama süreçleri, bilimsel araştırma yöntemleri ve kurul değerlendirme ölçütleri detaylı biçimde ele alındı.

toplantının içeriği:

Program kapsamında katılımcılara TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B başvurularına ilişkin adım adım rehberlik sağlandı. Araştırma tasarımı, hipotez oluşturma, veri toplama teknikleri ve sonuçların raporlanması gibi temel bilimsel yöntemler üzerinde duruldu. Ayrıca proje dosyalarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler tartışılarak, başvuruların jürinin beklentilerine uygun hale getirilmesi için pratik öneriler paylaşıldı.

deneyim paylaşımı ve hedefler:

Etkinlikte geçmiş yıllarda TÜBİTAK yarışmalarında derece elde eden projelerin danışman öğretmenleri de söz alarak saha deneyimlerini ve başarıya ulaştıran yöntemlerini anlattı. Katılımcıların sorularına yanıt verildi ve başarılı proje örnekleri üzerinden uygulamalı çıkarımlar yapıldı. Programın genel hedefi; öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik etmek, okullarda proje yapma kültürünü yaygınlaştırmak ve Eskişehir’in TÜBİTAK yarışmalarındaki başarı grafiğini daha da yukarı çekmektir.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, hem öğretmenlerin rehberlik kapasitesini hem de öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TÜBİTAK 2204-A VE 2204-B PROJELERİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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