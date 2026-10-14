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Yenipazar'da Büyük Menderes Caddesi yenileniyor: sıcak asfalt çalışması başladı

Yenipazar'da Büyük Menderes Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı. Başkan Malik Ercan, caddeyi modern, konforlu ve güvenli hale getireceklerini duyurdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenipazar'da Büyük Menderes Caddesi yenileniyor: sıcak asfalt çalışması başladı

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ulaşım kalitesini artırma hedefiyle Büyük Menderes Caddesi üzerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri cadde boyunca planlanan serim programını uygulamaya koydu; çalışmaların amacı yola dayalı konforu artırmak, sürüş güvenliğini yükseltmek ve kentin ana arterlerinden birinin görsel niteliğini iyileştirmektir.

Cadde üzerindeki uygulama, mevcut yol yüzeyinin hazırlanması, altyapı kontrolleri ve sıcak asfalt serimi aşamalarını kapsıyor. Yetkililer, çalışmanın program dahilinde ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yürütüleceğini bildirdi.

Başkan Ercan'ın değerlendirmesi:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilçeye sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Başkan Ercan, "Büyük Menderes Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladık. İlçemizin yollarını daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmek için mesaimize aralıksız devam ediyoruz. Tamamlandığında caddemiz yepyeni çehresiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Yenipazarımıza değer katmaya devam ediyoruz" sözleriyle projenin önemini dile getirdi.

Belediye yönetimi, çalışmalar sırasında sürücü ve yaya güvenliği için gerekli yönlendirme ve tedbirlerin alındığını belirtti. Vatandaşlara, uygulama süresince alternatif güzergah ve trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapılacağı iletildi.

Projeyle birlikte caddeye gelen yeni yüzün, hem günlük ulaşımda rahatlık sağlayacağı hem de bölgesel görünüm açısından olumlu etki yaratacağı vurgulanıyor. Yetkililer, işlerin ilerleyişine göre vatandaşlara güncel bilgiler sunulacağını ifade etti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BÜYÜK MENDERES CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SERİMİ BAŞLARKEN, ÇALIŞMALARI...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BÜYÜK MENDERES CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SERİMİ BAŞLARKEN, ÇALIŞMALARI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN; "CADDEMİZ YEPYENİ ÇEHRESİYLE HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNDE OLACAK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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