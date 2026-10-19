Ayazağa selinde kayıp kişinin cesedi Haliç'te bulundu, can kaybı 6'ya yükseldi

Ayazağa'da kayıp kişinin cesedinin bulunması

Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedinin Haliç'te bulunduğu bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

cesedin bulunması ve olayın boyutu:

Bulunan ceset, kayıp listesinde adı geçen Haşim Ciritlioğlu olarak tespit edildi. Olayın ardından bölgedeki can kaybı sayısının artması, felaketin etkisinin devam ettiğini gösteriyor ve bölge halkında derin bir üzüntü yaratıyor.

bölgede arama çalışmaları ve toplumsal yansımalar:

Arama kurtarma ve inceleme çalışmaları sürdükçe, yetkililerin ve ekiplerin çabaları önem kazanmaya devam ediyor. Toplumsal açıdan selin bıraktığı tahribat ve kayıpların yol açtığı etki, hem yerel halk hem de yetkililer için öncelikli konu olmaya devam ediyor.

Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi: Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi Haliç'te bulundu