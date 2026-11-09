Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücünün kaçışı, kent merkezinde nefes kesen bir kovalamacaya dönüştü. Olayda ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan sürücüye yönelik işlemler ile kaza anına ilişkin görüntüler dikkat çekti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden 38 APM 293 plakalı otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü K.A., bölgeden uzaklaşarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında sürücünün sık sık şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Takip, Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde son buldu ve ekipler tarafından sürücü etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

sağlık ve idari işlemler:

Kovalamaca esnasında ani hareketler nedeniyle otomobilin bir bölümüne başını çarpan K.A.'ya ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansta gerçekleştirilen kontrol sonrası ciddi bir yaralanma olmadığı tespit edildi ve sürücünün yapılan testlerde alkolsüz olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, gazetecilerin 'Polisten neden kaçtın?' sorusuna 'aracım trafikten mendi' şeklinde cevap verdi. Trafiği tehlikeye sokma gerekçesiyle sürücüye, trafikliğin ilgili maddeleri uyarınca 635 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Olay anı ve kovalamaca, cep telefonu kameraları ve polis kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tehlikeli şerit değişiklikleri ve kısa sürede yaşanan takip anları yer alıyor; yetkililer bu tür davranışların hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, KOVALAMACA SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI. NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERAYA ANBEAN YANSIRKEN, SÜRÜCÜ KENDİNİ, ‘ARACIM TRAFİKTEN MENDİ’ DİYEREK, SAVUNDU. TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNDEN 635 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.