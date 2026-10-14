Kilis'te yağmur sürücüleri temkinli sürüşe yönlendirdi

yağışın trafikteki etkileri:
Kilis'te görülen kuvvetli yağış, kent içi ulaşıma temkinli yaklaşımı beraberinde getirdi. Yağan yağmur sebebiyle yolların kayganlaşması, özellikle iki tekerlekli araç kullananlar için risk oluşturdu; bu nedenle birçok sürücü hızını düşürdü ve takip mesafesini artırdı.
sürücülerin aldığı önlemler:
Otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde ilerledi. Gözlemlere göre sürücüler ani manevralardan kaçındı, hızlarını azalttı ve daha dikkatli şerit değişimleri yaptı.
ana arterlerde durum:
Kentin ana arterlerinde ise yağışa rağmen ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; trafik genel olarak akışını korudu.
KİLİS'TE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!