Ayazağa’da sağanakta sürüklenen otomobiller otoparka çekildi, sahipleri eşyalarına ulaşamadı

olayın seyri:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde, yaklaşık 40 araç sürüklendi. Selden etkilenen araçlar, Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na götürüldü.

sahiplerin yaşadığı erişim sorunu:

Otomobillerindeki kişisel eşyalarını almak için otoparka gelen bazı vatandaşlar, araçların kapılarını açamayınca eşyalarına ulaşamadı ve otoparktan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum, selin araçlarda oluşturduğu fiziksel hasarın yanı sıra erişim ve güvenlik sorunlarını da gündeme getirdi.

havadan görüntüler olayın boyutunu ortaya koydu:

Sel felaketinden zarar gören araçların yer aldığı otopark, drone kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda aracın bir arada bulunduğu ve bazı araçlarda belirgin hasarların olduğu görüldü; kayıtlar, bölgedeki selin etkisini belgeledi.

Ayazağa’da selde sürüklenip otoparka çekilen araçlar böyle görüntülendi