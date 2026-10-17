Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Ayazağa’da sağanakta sürüklenen otomobiller otoparka çekildi, sahipleri eşyalarına ulaşamadı

İstanbul Ayazağa’da sağanakta sürüklenen yaklaşık 40 araç, Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na çekildi; bazı vatandaşlar eşyalarını alamadı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa’da sağanakta sürüklenen otomobiller otoparka çekildi, sahipleri eşyalarına ulaşamadı

olayın seyri:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde, yaklaşık 40 araç sürüklendi. Selden etkilenen araçlar, Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na götürüldü.

sahiplerin yaşadığı erişim sorunu:

Otomobillerindeki kişisel eşyalarını almak için otoparka gelen bazı vatandaşlar, araçların kapılarını açamayınca eşyalarına ulaşamadı ve otoparktan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum, selin araçlarda oluşturduğu fiziksel hasarın yanı sıra erişim ve güvenlik sorunlarını da gündeme getirdi.

havadan görüntüler olayın boyutunu ortaya koydu:

Sel felaketinden zarar gören araçların yer aldığı otopark, drone kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda aracın bir arada bulunduğu ve bazı araçlarda belirgin hasarların olduğu görüldü; kayıtlar, bölgedeki selin etkisini belgeledi.

Ayazağa’da selde sürüklenip otoparka çekilen araçlar böyle görüntülendi

Ayazağa’da selde sürüklenip otoparka çekilen araçlar böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu
images

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti,...
images

Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü
images

Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Sarıgöl pekmezi ve emeği İzmir fuarında öne çıktı

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız