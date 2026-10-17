Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ Malatya Caddesi'nde pick-up ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale

Elazığ Malatya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen bir pick-up ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi sürüyor:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yeri ve araçların durumu değerlendirilerek, çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ&#039;DA PİCK-UP İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ'DA PİCK-UP İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
images

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu
images

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti,...
images

Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız