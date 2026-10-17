Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale

Elazığ Malatya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen bir pick-up ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi sürüyor:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yeri ve araçların durumu değerlendirilerek, çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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