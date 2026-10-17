Mahallede sükunet bozuldu: yüksek sesli müzik tartışması silahlı çatışmaya yol açtı

Olay ve müdahale:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında iki kalabalık grup arasında başlayan ‘‘yüksek sesli müzik’’ tartışması kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda vücuduna saçma isabet eden 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel hareket timleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anında müdahalesi sonucu çatışmaya karışan şahıslar etkisiz hale getirildi ve bölgeden uzaklaştırıldı.

güvenlik önlemleri ve aramalar:

Polis, olayın yaşandığı mahalleyi abluka altına aldı; mahalleye giriş ve çıkışlar engellendi, mahallede oturanların üst ve ikamet aramaları yapıldı. Yapılan aramalar ve ikamet operasyonları sırasında çok sayıda av tüfeği, çok sayıda tabanca ve çok sayıda mermi ile fişekler ele geçirildi.

Olayla bağlantılı yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 şahıs gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Güvenlik güçleri, bölgedeki önlemlerini artırarak olayla ilgili delillerin toplanması ve şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmaya devam ediyor.

yaralıların durumu ve hastane süreci:

Darp ve silah yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavileri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlandı ve hepsi taburcu edildi. Yetkililer, olayın soruşturulmaya devam ettiğini ve savcılık talimatları doğrultusunda işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri aralıksız devam ediyor; olayla ilgili teknik ve adli incelemeler sürerken, komşuluk ilişkilerinde yaşanan gerginliğin sakin yöntemlerle çözülmesinin önemi yetkililerce vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA, ‘YÜKSEK SESLİ MÜZİK’ MESELESİ DOLAYISIYLA İKİ KALABALIK GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMANIN OLDUĞU MAHALLEYİ POLİS EKİPLERİ ABLUKA ALTINA ALDI. YAŞANAN OLAY SONRASINDA 38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.