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Bodrum'da sezon perdesini cambazın cenazesi açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16 Ekim Cuma akşamı Firuze Engin imzalı 'Cambazın Cenazesi' ile 2026-2027 sezonunu açtı; performanslar ilgi gördü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum'da sezon perdesini cambazın cenazesi açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonu sahnede açtı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2026-2027 sezonunun ilk oyununu 'Cambazın Cenazesi' ile gerçekleştirdi. Oyun, Firuze Engin tarafından yazıldı ve sahne yönetmenliğini Cansın Türkdoğan üstlendi.

oyunun dili ve performanslar:

16 Ekim Cuma akşamı saat 20.30'da sahnelenen eserde, Sertaç Aydın ve Oğulcan Çelik rol aldı. İzleyiciler, oyunun mizahi anlatımı ve toplumsal eleştiriyi geleneksel tiyatro unsurlarıyla harmanlayan yaklaşımını ilgiyle karşıladı.

gösterim düzeni ve izleyici notları:

Temsil Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşti. Gösterimi, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Hasan Özsert ve Ercan Pehlivan de izledi. Sahne açılışı, seyirciden aldığı olumlu tepkilerle yeni sezon için güçlü bir başlangıç yaptı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun ikinci oyununu 'Bir Film Yıldızının Dilemması' adıyla önümüzdeki cuma günü seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Açılış gecesi, hem oyuncu performansları hem de oyunun sahne dili bakımından kent tiyatrosunun iddiasını ortaya koydu.

BODRUM’DA TİYATRO PERDESİ &quot;CAMBAZIN CENAZESİ&quot; İLE AÇILDI

BODRUM’DA TİYATRO PERDESİ "CAMBAZIN CENAZESİ" İLE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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