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Bodrum'da genç yelkencilerin Avrupa rüzgarı: Kutsal Güneş Kurnaz şampiyon

9-16 Ekim'de Bodrum'da düzenlenen 2026 ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, 39 ülkeden 184 sporcuyla tamamlandı; Kutsal Güneş Kurnaz U19'da Avrupa şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum'da genç yelkencilerin Avrupa rüzgarı: Kutsal Güneş Kurnaz şampiyon

Bodrum'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

9-16 Ekim tarihlerinde B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, 39 ülke ve 184 sporcunun katılımıyla sona erdi. Organizasyonda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele eden genç yelkenciler, sekiz gün boyunca değişken hava ve rüzgar koşullarında yarıştı.

Kategoriler ve dereceye giren sporcular:

ILCA 6 Kadınlar U21 kategorisinde birinciliği İtalya'dan Ginevra Caracciolo elde etti; aynı kategoride İtalya'dan Maria Vittoria Arseni ikinci, Çekya'dan Linda Dokoupilova üçüncü oldu.

ILCA 7 Erkekler U21 kategorisinde şampiyonluğa İspanya'dan Karol Krupski Teterycz ulaşırken, İtalya'dan Antonio Pascali ikinci, Slovenya'dan Luka Zabukovec üçüncü sırada yer aldı.

ILCA 7 Erkekler U19 yarışında Türkiye'yi temsil eden Kutsal Güneş Kurnaz, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sporcu ILCA 7 Erkekler U21 kategorisinde yedinci olarak şampiyonayı iki önemli dereceyle tamamladı. İtalya'dan Alessandro Cirinei ikinci, İspanya'dan Sergio Garca üçüncü oldu.

Ödül töreni ve kapanış:

Şampiyonanın son gününde düzenlenen ödül törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, EurILCA Başkan Yardımcısı Zlatko Jakeli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, B.B. Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu üyeleri, sponsor firma yetkilileri, sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi ve tören hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

Organizasyon, Bodrum'un doğal güzellikleri eşliğinde genç sporcuların uluslararası düzeyde rekabet ettiği, farklı ülkelerden yelkencilerin dostluk ve sporun birleştirici gücü etrafında buluştuğu bir şampiyona olarak tamamlandı.

ILCA U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI BODRUM’DA ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

ILCA U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI BODRUM’DA ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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