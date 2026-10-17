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D-100'de ters yöne giren traktörün tehlikeli yolculuğu kamerada

Bolu'da D-100'de, kimliği belirsiz sürücünün traktörü ters şeride girip İstanbul yönüne ilerlemesi, 16.41'de araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

D-100'de ters yöne giren traktörün tehlikeli yolculuğu kamerada

olayın görüntüleri:

Bolu'da, D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde dün saat 16.41 sıralarında yaşanan olay, güzergâh üzerindeki bir otomobilin kaydettiği görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü tarafından kullanılan traktörün, ters şeride girerek İstanbul istikametine doğru ilerlediği görülüyor.

Traktörün karşı yönden hızla akan trafiğe aldırış etmeden ilerlemesi, o sırada yolda bulunan sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler; aracın manevraları, karşıdan gelen araçlarla arasındaki mesafe ve diğer sürücülerin tepkilerini saniye saniye yansıtıyor.

trafikte yaratılan risk:

Kayda yansıyan durum, şerit ihlali ve ters yön sürüşünün yol açabileceği tehlikeleri çarpıcı biçimde gösteriyor. Sürücünün neden ters yöne girdiği ve traktörün hareketlerine ilişkin ayrıntılar henüz belirginleşmedi. O an yol üzerinde bulunan araçlar, ani manevralar ve frene basmalarla tehlikeyi önlemeye çalıştı.

Olayda herhangi bir çarpışma veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; ancak görüntüler, güvenli sürüş kurallarına uyulmaması hâlinde büyük kazaların kaçınılmaz olabileceğini hatırlatıyor. O anların kaydedilmesi, benzer riskli davranışlara karşı sürücülerin dikkatini çekmeyi amaçlayan görsel bir uyarı niteliği taşıyor.

görüntülerin önemi:

Güzergâhta seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerası ile kayıt altına alınan bu anlar, trafiğin yoğun olduğu noktalarda alınması gereken önlemler ve sürücü bilinçlendirmesinin önemine işaret ediyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi metinde yer almıyor.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA TERS ŞERİDE GİREREK İSTANBUL İSTİKAMETİNE DOĞRU İLERLEYEN TRAKTÖR...

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA TERS ŞERİDE GİREREK İSTANBUL İSTİKAMETİNE DOĞRU İLERLEYEN TRAKTÖR, TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN O ANLAR BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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