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Ayazağa'da selin yaraları sarılıyor: Jandarma ve AFAD gönülleri temizlikte

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları bugün de sürüyor; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı komandoları ve AFAD gönüllüleri sahada destek veriyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ayazağa'da selin yaraları sarılıyor: Jandarma ve AFAD gönülleri temizlikte

Ayazağa'da temizlik çalışmaları devam ediyor:

İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağışın ardından Ayazağa'da başlayan temizlik seferberliği bugün de sürüyor. Bölgede biriken çamur, balçık ve ev ile iş yerlerinde kalan atıkların temizlenmesi için çalışma yürütülüyor. Sahada görev yapan ekipler, altyapının yarattığı olumsuzlukların giderilmesine öncelik veriyor.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik çalışmalarına İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri ile AFAD gönüllüleri de destek veriyor. Komandolar ve gönüllüler, günün erken saatlerinden itibaren selden zarar gören ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve atıkları temizliyor, bodrum katlardaki su birikintilerinin tahliyesine yardımcı oluyor.

Ekipler ayrıca sokaklarda biriken çöplerin ve tıkanan rögarların açılmasına odaklanarak, olası salgın ve çevre sağlık risklerini azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar sırasında mahalle sakinleri ile koordinasyon sağlanıyor ve öncelikli ihtiyaçlara göre hareket ediliyor.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Bölge halkı, jandarma personeli ve AFAD gönüllülerinin desteğinden memnuniyetini dile getiriyor. Bölge sakinlerinden Murtaza Yılmaz, olay anını şu sözlerle anlattı: "O gün çok felaketti. Bir anda ne yapabileceğimize karar veremedik. Çok kararsız kaldık. Bir anda suların yükselmesiyle, mal varlığını kurtarmaya çalışırken bir anda kendi canımızı kurtarmak için çok uğraştık. Yaşlılarımız vardı, annem, teyzem var. Onları kurtarmaya çalıştık, önce dışarı çıkardık. Bodrum katlarda yaşayan komşularımız vardı. Onlara yardıma gittik, evlerini boşaltmaya. Sular cam seviyesine çıkmıştı. Onları çıkarmaya çalıştık. Baya bir zorluk yaşadık. Su arabanın tekerlerini geçmeye başladı. Tedirgin olduk. Eşyalar dışarıya çıkmaya başladı. O an anlatılacak gibi değil, büyük bir felaket yaşadık. Askerimiz de sağolsun destek oluyor, geldiler. Çok kötü bir gündü. Şu an daha iyiyiz rahatız"

Nurşen Danışmaz ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Yağmur çok yağmaya başladı. Eşim işteydi. Akşam saat 5’te işten çıkmıştı, 11’de eve geldi. Onu meydanda kepçeler kurtarmış. Biz de evde çocuğumla çok korktuk. Marketin önünde rögar patladı, havaya sular çıktı. Camdan bakıyorduk, korkmaya başladık. Bazıları evlerden gitti, biz gidemedik. Gidecek yerimiz yoktu. Nereye gidecektik, gidemedik. Öyle bekledik, bekledik. Sular çoğaldıkça korktuk. Biraz dışarı çıktık ama yine eve döndük. Çok zarar ziyan oldu. Işığımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Karanlıkta durduk, meydandan tüp aldık. Karanlıkta oturduk. Mum da vardı, yaktık"

Yetkililer, temizlik çalışmalarının bölgede güvenli yaşam koşulları sağlanana dek devam edeceğini belirtiyor. Komşuluk dayanışması ve kurumların koordineli müdahalesi sayesinde, Ayazağa'da günlük yaşamın normalleşmesi için adımlar atılıyor; ekiplerin önceliği insan sağlığı ve temel altyapının onarımı olarak bildirildi.

İSTANBUL SARIYER’DE SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SELİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILAN...

İSTANBUL SARIYER’DE SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SELİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR. SAHADA GÖREV ALAN İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ İLE AFAD GÖNÜLLÜLERİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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