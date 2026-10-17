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Yeni inovasyon merkezi tekstil ve hazır giyimde dijital dönüşümü hızlandıracak

Bakan Kacır, İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi açılışında tekstil ve hazır giyime dijital, yeşil dönüşüm ve 10,8 milyar lira destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yeni inovasyon merkezi tekstil ve hazır giyimde dijital dönüşümü hızlandıracak

İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi’nin açılışında, sektörün dijital ve yeşil dönüşümüne vurgu yaptı. Kacır, tekstil ve hazır giyim sektöründe son 23 yılda sağlanan teşvik ve yatırımların önemine dikkat çekerek, yenilikçi üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Yatırım ve istihdam verileri:

Kacır, son 23 yılda sektörde 1,7 trilyon liralık yatırım yapılmasının önünü açtıklarını ve bunun sonucunda yaklaşık 1 milyon düzeyinde istihdam sağlandığını belirtti. Bakan, uygulanan desteklerle 11 bin 530 işletmeye 10,8 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını ve böylece 540 bin çalışanı koruduklarını söyledi. Ayrıca bu desteklerle sektörde ilave 29 bin 300 kişinin istihdam edildiği de vurgulandı.

Dijital ve yeşil dönüşüm destekleri:

Açılışı yapılan merkez, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki "Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi" ile uyumlu çalışacak. Kacır, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı ile dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen 28,5 milyon avroluk 4 projeye katkı sağlandığını hatırlattı.

Merkez bünyesindeki İstanbul Moda Akademisi aracılığıyla eğitim müfredatının dijital moda tasarımı programlarıyla zenginleştirildiğini belirten Kacır, sektörün tasarımdan üretime geçişinde dijital yetkinliklerin artırılmasının amaçlandığını söyledi. Ayrıca IPA III kapsamında başlatılan 7 milyon euro bütçeli projeyle karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

KOBİ ve finansman paketleri:

Bakan ayrıca çalışan başına verilen destek tutarının 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ve program kapsamında KOBİ’lere ve büyük ölçekli işletmelere 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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