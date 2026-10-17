Maltepe'nin 2027 bütçesi kabul edildi: kaynaklar halkın ihtiyaçlarına göre planlandı

Meclis kararı ve toplantı gündemi:

Maltepe Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 yılı bütçesini görüşerek oy çokluğuyla kabul etti. Kabul edilen bütçe tutarı 11,5 milyar TL olarak belirlendi. Toplantı, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı açılışında Başkan Köymen, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen bina çökmesiyle hayatını kaybedenleri ve Düzce'de trafik kazasında ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anarak başladı. Ayrıca İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağışlara karşı belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bütçe süreci ve stratejik plan:

Gündemde 2027-2029 Stratejik Planı, 2027 yılı performans programı uygulaması ile 2027 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçe tasarısı yer aldı. Siyasi parti gruplarının konuşmalarının ardından bütçe kalemleri ve kararnameler oylanarak karara bağlandı. Oylama sonucunda 2027 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Köymen'in öncelikleri:

Başkan Köymen, 2027 bütçesinin ve stratejik planın bir yıl içinde hazırlandığını belirterek belediyecilik anlayışlarını toplumcu, adil, katılımcı ve kamucu ilkeler üzerine kurduklarını vurguladı. Köymen, kentin sadece altyapı işleriyle sınırlı kalmayıp kent hakkı, sosyal hizmetlere erişim, kültür ve sanat imkanları ile yurttaşların karar süreçlerine katılımının da öncelikler arasında olduğunu söyledi.

Köymen, belediyecilik hedeflerini özetlerken 'Bütçenin sahibi Maltepelilerdir' ifadesine dikkat çekti ve harcamaların hem yasal hem de siyasi ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yönetimde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm, afet azaltımı ve sosyal destekler:

Afetlere dirençli bir Maltepe oluşturmanın öncelikler arasında olduğunu söyleyen Köymen, şehircilik ve afetle mücadele için bütçede yaklaşık 1 milyar 170 milyon TL pay ayrıldığını açıkladı. Bu kaynakla bilimsel planlama, kentsel dönüşüm ve afetleri azaltım çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bir diğer önemli alan sosyal belediyecilik oldu. Stratejik plan kapsamında sosyal destek faaliyetleri için yaklaşık 1,17 milyar TLlik bir mali bütçe öngörüldüğü kaydedildi. Ayni ve nakdi yardımlardan aşevi hizmetlerine, ihtiyaç sahibi ailelere desteğe ve evde bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede desteklerin güçlendirileceği ifade edildi. Kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit katılımı için projelerin öncelikli olduğu vurgulandı.

Başkan Köymen, 2027 bütçesinin daha dirençli, daha eşit, daha yeşil, daha dayanışmacı ve daha yaşanabilir bir Maltepe hedefinin önemli bir adımı olduğunu belirterek bu anlayışla hazırlanan bütçenin Maltepe ve Maltepelilere hayırlı olmasını diledi.

MALTEPE BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİMİNDE 2027 YILI BÜTÇESİ 11,5 MİLYAR TL OLARAK KABUL EDİLDİ.