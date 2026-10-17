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Ezine'de belediye filosu elektriğe geçiyor: başkan direksiyon başında tanıttı

Ezine Belediyesi, filoya iki elektrikli otobüs ekleyerek sıfır emisyon hedefine ilerliyor; Başkan Güray Yüksel direksiyon başında projeyi tanıttı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ezine'de belediye filosu elektriğe geçiyor: başkan direksiyon başında tanıttı

tanıtım ve yeni araçlar:

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Ezine Belediyesi,  2 adet elektrikli otobüs ile toplu taşıma filosunu genişletti. Belediye, "Daha Temiz Bir Ezine İçin Dev Adım" sloganıyla çevre dostu ve tasarruf odaklı hizmet anlayışını toplu taşımaya taşıdı. Daha önce Zabıta ve Fen İşleri birimlerinde başlatılan elektrikli araç dönüşümü, şimdi halk otobüsü envanterine de yansıtıldı.

Belediye sınırları içinde şehir içi ulaşımda kullanılacak yeni otobüsler ile sıfır emisyon hedefine yaklaşılırken, bakım ve yakıt giderlerinde de önemli tasarruf bekleniyor. Elde edilecek tasarrufların belediye hizmetlerine ve vatandaşa dönük yatırımlara aktarılması planlanıyor.

maliyet, güneş enerjisi ve hedefler:

Başkan Güray Yüksel, filoya eklenen araçlarla ilgili olarak belediyenin hedeflerini ve maliyet rakamlarını paylaştı. Yüksel, Ezine Belediyesine kazandırılan araçlarla birlikte 3 tane çöp aracı ve 2 tane damperli araç daha filoya dahil etmek istediklerini belirtti. Ayrıca belediye için kurulan 1 megavatlık güneş panelinin, Ezine Belediyesi'nin yaklaşık yüzde 60 elektrik ihtiyacını karşıladığını vurguladı.

Yüksel, bütçe rakamlarına değinerek, belediyenin aylık yakıt harcamasının 1 milyon 500 bin TL civarında olduğunu ve elektrik dönüşümü ile bu maliyeti en düşük seviyeye çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan, "Bugün de Allah nasip etti 10’a yakın aracımız elektrikli oldu. Amacımız Ezine Belediyesini minimum maliyet ile maksimum hizmet sunar hale getirmek; ortaya çıkan tasarrufları vatandaşın diğer ihtiyaçlarına yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, kısa vadede toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli dönüşümün devam edeceğini, uzun vadede ise hem çevresel hem de ekonomik faydanın artacağını belirtiyor.

ÇANAKKALE’DE EZİNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL YENİ ALINAN ELEKTİRİKLİ OTOBÜSLERİ TANITMAK İÇİN...

ÇANAKKALE’DE EZİNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL YENİ ALINAN ELEKTİRİKLİ OTOBÜSLERİ TANITMAK İÇİN DİREKSİYONA GEÇTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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