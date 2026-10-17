Adana'da ani sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte görülen kısa süreli sağanak bazı bölgelerde yoğun yağışlara dönüştü. Yağış özellikle merkez ilçelerinde etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

etkili bölgeler ve sonuçları:

Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri sağanağın en fazla hissedildiği noktalar oldu. Birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, araçlar su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti. Sokaklarda biriken sular yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu, bazı noktalar geçici su baskını riski taşıdı.

hava durumu beklentisi ve vatandaşlara uyarı:

Uzmanlar, kent genelinde sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtiyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunmasını, kapalı alanlarda park etmeyi tercih etmeyi ve ani su birikintilerine karşı dikkatli araç kullanılmasını önerdi. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesi ve gerekiyorsa yetkililerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.

Adana'da yollar göle döndü