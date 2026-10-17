Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Adana'da ani sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Adana'da kısa süreli sağanak etkili oldu; Sarıçam ve Yüreğir'de cadde ve sokaklar suyla doldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da ani sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte görülen kısa süreli sağanak bazı bölgelerde yoğun yağışlara dönüştü. Yağış özellikle merkez ilçelerinde etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

etkili bölgeler ve sonuçları:

Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri sağanağın en fazla hissedildiği noktalar oldu. Birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, araçlar su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti. Sokaklarda biriken sular yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu, bazı noktalar geçici su baskını riski taşıdı.

hava durumu beklentisi ve vatandaşlara uyarı:

Uzmanlar, kent genelinde sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtiyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunmasını, kapalı alanlarda park etmeyi tercih etmeyi ve ani su birikintilerine karşı dikkatli araç kullanılmasını önerdi. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesi ve gerekiyorsa yetkililerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.

Adana&#039;da yollar göle döndü

Adana'da yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'ü 500 yıllık hesapla geleceğe hazırlayan başkan
images

Sinop'ta orman bekçileri gece gündüz nöbette: yasa dışı müdahalelere geçit yok
images

Gökçe barajı'nda kontrollü su tahliyesi: Selimandıra deresinde akış hızında artı...
images

Uludağ'da beyaz örtü sezon umudunu canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

Sapanca'da kestane toplamak için girdiği ormanda 66 yaşındaki adam ölü bulundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi