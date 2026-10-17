Erciyes için dört mevsim hedefiyle yükselen dağ kızağı tesisi

Çalışmaların teknik boyutu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezini 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirme vizyonuyla başlattığı dağ kızağı projesinde montaj ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Projede, yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda planlanan parkurun ray hattı montajı ve parça birleştirme işlemleri ana önceliklerden biri olarak ilerliyor. Bu süreçte güvenlik mekanizmaları, sensör yerleşimleri ve kontrol sistemlerine ilişkin teknik uygulamalar eş zamanlı yürütülüyor.

İstasyon içindeki teknik donanımların montajı ile elektriksel hazırlıklar da planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Ray hattının birleştirilmesiyle eş zamanlı yapılan sensör ve kontrol entegrasyonları, tesisin işletme güvenliğini ve sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere yapılandırılıyor. Bu aşamalar, sürüş güvenliğinin ön planda tutulduğu bir işletme modeli ortaya koymayı hedefliyor.

Hizmet binaları ve ziyaretçi deneyimi:

Proje yalnızca parkurdan ibaret olmayacak; tesisin hizmet ve idare binası inşaatı da devam ediyor. Bina ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçileri karşılayacak resepsiyon, operasyon ve destek alanlarının yanı sıra işletme faaliyetlerini destekleyecek teknik bölümler de devreye alınacak. Bu bütüncül yaklaşım, bölgenin sosyal, sportif ve eğlence imkânlarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıçın Erciyes'i dört mevsim canlı tutma hedefi doğrultusunda yürütülen proje, yerli ve yabancı turistlere yıl boyunca yeni deneyimler sunmayı planlıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle Erciyes’in mevcut turizm altyapısının güçlendirilmesi ve Kayseri’nin turizm potansiyelinin ileri taşınması amaçlanıyor.

Gece kızak ve dijital uygulamalar:

Yeni tesiste gece kızak uygulaması öne çıkan özelliklerden biri olacak; gün batımından sonra da kullanılabilecek şekilde planlanan parkur, akşam saatlerinde ziyaretçilere farklı bir aktivite seçeneği sunacak. Bu uygulama, dağda geçirilen sürenin artırılması ve Erciyes’in günün farklı saatlerinde de cazibe merkezi hâline gelmesine hizmet edecek.

Ayrıca tesis, teknolojik altyapılarla desteklenerek interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ziyaretçilerin sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilebilmesi ve performans karşılaştırmalarının yapılabilmesi planlanırken, otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla sürüş anlarının kayıt altına alınması ve paylaşılabilir anılara dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu özellikler, dağ kızağı deneyimini rekabetçi ve sosyal bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, Erciyes’in kış turizminin ötesine geçerek dört mevsim tercih edilen bir merkez olmasını hedefliyor. Projenin tamamlanmasının ardından yeni tesisin mevcut altyapıyla entegrasyonu, ziyaretçilere sunulan deneyimlerin çeşitlendirilmesi ve bölgesel turizmin güçlendirilmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin yeni sezonda hizmete açılması planlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ERCİYES KAYAK MERKEZİ’Nİ 12 AY BOYUNCA YAŞAYAN BİR TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GETİRME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.