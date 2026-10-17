Bağdat'ta diplomatik görüşme: Hakan Fidan ile Fuad Hüseyin bir araya geldi

bağdat'ta ikili temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen temaslar kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Irak'ın başkentindeki program marjında gerçekleşti.

toplantı çerçevesi:

Fidan, toplantı vesilesiyle gerçekleşen ikili temaslarda bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin gündem maddelerini değerlendirdi. Görüşmenin resmi içeriği açıklanırken, temasların toplantı marjında yürütülen diplomatik temasların parçası olduğu vurgulandı.

ikili ilişkiler ve temasların önemi:

Bağdat'taki görüşme, Türkiye ile Irak arasındaki sürekli iletişimin sürdürülmesine yönelik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Taraflar, bölgesel istikrar ve iş birliği alanlarında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD HÜSEYİN İLE BİR ARAYA GELDİ.