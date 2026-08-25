Aydın inciri için aflatoksinle mücadele eğitimleri yoğunlaştı

Aydın’ın dünya çapında tanınan ürünü olan incirin kalitesini ve güvenilirliğini korumaya yönelik saha eğitimleri devam ediyor. Nazilli’de düzenlenen programlarda üreticilere hem verim artırıcı uygulamalar hem de ürün güvenliğini doğrudan etkileyen tedbirler aktarıldı.

Eğitimlerin odağı:

Eğitimlerde, 2026/1 Sayılı İncir Tebliği kapsamında üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, sağlıklı ilek kullanımı ve doğru ilekleme yöntemleri öncelikli konu olarak işlendi. Ayrıca hasat ve kurutma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken adımlar, olgunluk zamanlaması ile nem kontrolü gibi uygulamalar üzerine bilgiler verildi. Katılımcılara, kurutma ve depolama sırasında ortam koşullarının izlenmesinin aflatoksin oluşumunu önlemede kritik olduğu vurgulandı.

Sorumluluk ve marka koruma:

Programda üreticilerin İncir Tebliği kapsamında üstlenmesi gereken sorumluluklar ve bu kuralların tüketici sağlığı ile Aydın İnciri markasının korunmasına katkısı anlatıldı. Eğitimlere ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen saha çalışmalarının tarladan sofraya kadar kalite ve güvenin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

AYDIN’IN DÜNYACA ÜNLÜ VE EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNÜ İNCİRİN KALİTESİNİN KORUNMASI AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR.