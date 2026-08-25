Dolar 48,0965 +0,05%
Euro 56,1546 +0,09%
Bist 14.461,93 -0,27%
Altın Gram 7.256,50 -0,11%
EUR/USD 1,1673 +0,05%
Brent Petrol 88,04 -2,76%
--°

Yörük geleneği sürüyor: peynirler Çimi Yaylası'nda kar obruklarında olgunlaşıyor

Antalya Akseki Çimi Yaylası'nda Yörükler, süt ürünlerini 30-50 metre derinliğindeki kar obruklarında 2-3,5 ay bekleterek kendine has lezzete eriştiriyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yörük geleneği sürüyor: peynirler Çimi Yaylası'nda kar obruklarında olgunlaşıyor

Yörede yaşam ve üretim:

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaklaşık 1.900 metre rakımlı Çimi Yaylası'na her yıl nisan-mayıs aylarında çıkan Yörükler, hayvancılık ve geleneksel üretimi yaz boyunca sürdürüyor. Keçi ve koyunlardan elde edilen sütler, yöresel yöntemlerle yağ ve peynir haline getiriliyor. Hazırlanan peynirler, yayladaki doğal soğutma sistemi olan kar obruklarına taşınarak aylarca muhafaza ediliyor; bu uygulama hem koruma hem de peynire özgün bir aroma kazandırma işlevi görüyor.

Kar obruklarının işleyişi:

Yaylada üretilen peynirler temizlenip hazırlanmış hayvan derilerine, kovalar veya bidonlara yerleştirildikten sonra 30-50 metre derinliğindeki kar obruklarına konuyor. Burada peynirler yaklaşık 2 ila 3,5 ay arasında bekletiliyor ve obruğun düşük sıcaklığı sayesinde olgunlaşıyor. Bölgede yetişen üreticilerden Ramazan Arıcı'nın anlattığına göre obruk içindeki sıcaklık yaz aylarında bile eksi 15-20 derece civarında olabiliyor; bu koşul, peynirin suyunun çekilip kıvam ve aromanın pekişmesi için elverişli bir ortam sağlıyor.

Çimi Yaylası'nda üretim sırasında çobanların ve üreticilerin uyguladığı pratikler de sürece katkı veriyor. Peynirler bidonlara basılıp dikkatle yerleştiriliyor; bekleme süresinin sonunda ürünler hem ailelerin tüketimine sunuluyor hem de satılmak üzere pazara indiriliyor. Hatice Çelik, peynirlerin 'iki-üç ay kar obruğunda bekletildiğinde obruğun doğal özelliğini alıp tam kıvamına geldiğini' vurguluyor.

Pazar süreci ve lezzet farkı:

Obruklarda olgunlaştırılan peynirler eylül-ekim aylarında yayladan indiriliyor ve Manavgat'taki pazarlar üzerinden satışa sunuluyor. Üreticiler, kar obruğunda bekletilen peynirin normal saklama koşullarındaki peynirden farklı bir lezzet ve kıvama sahip olduğunu belirtiyor. Bunun arkasında hem hayvanların doğal otlarla beslenmesi hem de uzun süreli, soğuk ortamda olgunlaşma süreci bulunuyor.

Yaylada hayvanların suni yem kullanılmadan doğal meralarda beslenmesi, sütün yağ oranı ve lezzetini artırıyor; üreticiler bu unsurların peynire doğrudan yansıdığını söylüyor. Ayrıca bölge üreticileri, modern soğutma sistemlerinin yaygın olmadığı dönemlerden kalan kar obruklarını bugünde kullanarak geleneksel üretim kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini ifade ediyor. Ramazan Arıcı, ağustos ortasında dahi yüksek kesimlerde kar bulunduğunu ve dağlarda 'yaklaşık 10 metreye yakın kar' olduğunu belirtiyor.

Çimi Yaylası'ndaki uygulama, hem bölge ekonomisine katkı veren bir üretim biçimi hem de Yörük kültürünün somut bir devamı olarak değerlendiriliyor; kar obruklarında olgunlaştırılan peynirler, hem yerel tüketicinin hem de pazardan alanların aradığı özgün lezzeti taşıyor.

DOĞAL BİR BUZDOLABI GÖREVİ GÖREN KAR OBRUKLARINDA AYLARCA BEKLETİLEN PEYNİRLER, KENDİNE ÖZGÜ...

DOĞAL BİR BUZDOLABI GÖREVİ GÖREN KAR OBRUKLARINDA AYLARCA BEKLETİLEN PEYNİRLER, KENDİNE ÖZGÜ LEZZET VE KIVAMA ULAŞTIKTAN SONRA SONBAHAR AYLARINDA YAYLADAN İNDİRİLEREK SATIŞA SUNULUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı
images

Antalya’da COP31 hazırlığı: kent içi yönlendirmeler uluslararası standartlara ta...
images

Kandıra'da altı sahilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı
images

Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çanakkale önlerinde dümen arızası: boş ham petrol tankeri Karanlık Liman'a demirlendi

Afipsky'de rafineri saldırısı: iki ölü, yerleşimde hasar

Yangında 500 balya zarar gören üreticiye muğla büyükşehir'den hızlı destek

Bolu dağı tünelinde arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi