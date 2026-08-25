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Gelinsiz düüğünde Nazilli'de gurbetçi aile bir araya geldi

Almanya'da yaşayan Ali Akın (37), nikahından bir gün önce ayrılınca salon rezervasyonunu iptal edemedi; Nazilli'de akrabalarıyla gelinsiz düğün yaptı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gelinsiz düüğünde Nazilli'de gurbetçi aile bir araya geldi

Gelinsiz düğünde Nazilli'de gurbetçi aile bir araya geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Ali Akın (37), nikahına bir gün kala yaşanan ayrılık üzerine beklenmedik bir karar aldı. Almanya'da yaşayan Akın, salon sözleşmesini iptal edemeyince planlanan töreni tamamen iptal etmek yerine farklı bir kutlama düzenledi.

Nasıl gelinsiz düğün oldu:

Çift, yaklaşık bir yıl önce düğün salonu rezervasyonu yapmıştı. Aradaki anlaşmazlıklar nedeniyle önce organizasyon iptal edildi, daha sonra yeniden evlenme kararı alındı. Ancak nikah tarihine bir gün kala taraflar ayrıldı. Salon rezervasyonunun tarihinin çok yakın olması ve sözleşme koşulları nedeniyle salon iptal edilemedi. Bunun üzerine Ali Akın, davetlilere haber vererek gelinsiz bir tören düzenlemeye karar verdi.

Gece nasıl geçti ve gerekçe:

Davetlileri salon girişinde karşılayan Akın, gece boyunca akrabaları ve yakın arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya, gelinin olmadığı ama damadın ve davetlilerin birlikte vakit geçirdiği görüntüler çıktı. Akın, yurtdışında yaşadığı için ailenin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını belirterek, yaşanan ayrılığın bir bakıma aileyi bir araya getirdiğini ifade etti.

Olay, Nazilli'de sıradışı bir düğün şekli olarak konuşulurken, organizasyonun iptal edilememesi ve akraba ilişkilerinin ön planda tutulması dikkat çekti. Düğün, gelin olmadan geçse de davetliler için bir buluşma ve kutlama fırsatı sundu.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ALMANYA’DA YAŞAYAN ALİ AKIN (37), NİKAHA BİR...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ALMANYA’DA YAŞAYAN ALİ AKIN (37), NİKAHA BİR GÜN KALA EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ. DÜĞÜN SALONU SÖZLEŞMESİNİ İPTAL EDEMEYEN AKIN, GELİNSİZ KALAN DÜĞÜNÜ AKRABALARI VE ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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