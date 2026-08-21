Aydın-Muğla karayolunda peş peşe kazalar ulaşımı saatlerce durdurdu

Olayın seyri:

Aydın-Muğla Karayolu'nda sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Aydın istikametinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. İlk kaza Kırsal Savrandere Mahallesi yakınlarında gerçekleşirken, olay sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tıkanan güzergahta yaklaşık 2 kilometre geride ikinci bir kaza daha yaşandı.

İki kazada toplam 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve olay yerindeki incelemeler tamamlanana kadar yol trafiğe kapalı kaldı.

Ekip müdahalesi ve yolun açılması:

Kaza sonrası kara yolunda güvenlik, sağlık ve trafik ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemeler ile kaldırma ve temizleme çalışmaları sırasında yolun tamamen ulaşıma açılması uzun sürdü. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol, trafik ekiplerinin kontrolünde kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililerin müdahalesi sonrasında araç kuyruğunun çözülmesiyla karayolunda ulaşım kademeli olarak normale döndü; ancak sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sürücüler ve trafik etkileri:

Drone görüntülerine de yansıyan uzun araç kuyruğunda sürücüler yaklaşık 5 saat boyunca yolun tamamen açılmasını bekledi. Kazalar nedeniyle Aydın istikametinde oluşan araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreye ulaştı ve trafik adeta durma noktasına geldi.

Kontrollü açılmanın ardından trafik akışı sağlanmaya başlanırken, yetkililer sürücülere alternatif güzergahları takip etme ve trafik işaretlerine uyma uyarısında bulundu. Kazalarla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği değerlendirmeleri devam ediyor.

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU'NDA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN PEŞ PEŞE KAZALAR NEDENİYLE AYDIN İSTİKAMETİNDE TRAFİK ADETA KİLİTLENİRKEN, YAKLAŞIK 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.