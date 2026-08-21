Dolar 48,0601 +0,15%
Euro 56,2344 +0,29%
Bist 14.581,96 +1,29%
Altın Gram 7.173,44 +1,56%
EUR/USD 1,1696 +0,13%
Brent Petrol 94,27 +0,52%
--°

Aydın-Muğla karayolunda peş peşe kazalar ulaşımı saatlerce durdurdu

Aydın-Muğla karayolunda Savrandere yakınlarında peş peşe iki kaza yaşandı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, yol ve ulaşım saatlerce aksadı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:27

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 14:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın-Muğla karayolunda peş peşe kazalar ulaşımı saatlerce durdurdu

Olayın seyri:

Aydın-Muğla Karayolu'nda sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Aydın istikametinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. İlk kaza Kırsal Savrandere Mahallesi yakınlarında gerçekleşirken, olay sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tıkanan güzergahta yaklaşık 2 kilometre geride ikinci bir kaza daha yaşandı.

İki kazada toplam 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve olay yerindeki incelemeler tamamlanana kadar yol trafiğe kapalı kaldı.

Ekip müdahalesi ve yolun açılması:

Kaza sonrası kara yolunda güvenlik, sağlık ve trafik ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemeler ile kaldırma ve temizleme çalışmaları sırasında yolun tamamen ulaşıma açılması uzun sürdü. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol, trafik ekiplerinin kontrolünde kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililerin müdahalesi sonrasında araç kuyruğunun çözülmesiyla karayolunda ulaşım kademeli olarak normale döndü; ancak sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sürücüler ve trafik etkileri:

Drone görüntülerine de yansıyan uzun araç kuyruğunda sürücüler yaklaşık 5 saat boyunca yolun tamamen açılmasını bekledi. Kazalar nedeniyle Aydın istikametinde oluşan araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreye ulaştı ve trafik adeta durma noktasına geldi.

Kontrollü açılmanın ardından trafik akışı sağlanmaya başlanırken, yetkililer sürücülere alternatif güzergahları takip etme ve trafik işaretlerine uyma uyarısında bulundu. Kazalarla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği değerlendirmeleri devam ediyor.

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU&#039;NDA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN PEŞ PEŞE KAZALAR NEDENİYLE AYDIN...

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU'NDA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN PEŞ PEŞE KAZALAR NEDENİYLE AYDIN İSTİKAMETİNDE TRAFİK ADETA KİLİTLENİRKEN, YAKLAŞIK 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan İHA, patlayıcı tespit edilince açığa çekilip kontrol...
images

Tramvay hattında çarpışma: Tepebaşı'nda seferler kısa süreli aksadı
images

alaşehir-eşme yolunda devrilen tanker ulaşımı iki saat aksattı
images

Kırmızı ışığı geçmemek için plakasını kapattı, 145 bin TL ceza uygulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan İHA, patlayıcı tespit edilince açığa çekilip kontrollü imha edildi

Ümraniye altyapısından dünya ikinciliğine: Sema Nur Yüksel'in yükselişi

Tramvay hattında çarpışma: Tepebaşı'nda seferler kısa süreli aksadı

MCBÜ'ye rağbet arttı: tüm kontenjanlar doldu, taban puanlar yükseldi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız