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Kışlık konservelerde tuz tercihi değişiyor: kaya tuzu öne çıkıyor

Konserve ve turşu hazırlayan uzmanlar, raf ömrünü ve dokuyu korumak için deniz tuzu yerine kalsiyum, magnezyum ve potasyum zengini kaya tuzu öneriyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışlık konservelerde tuz tercihi değişiyor: kaya tuzu öne çıkıyor

konserve yapımında tuz tercihi önem taşıyor

Sonbaharın gelmesiyle evde kışlık hazırlıkları arttı. Uzmanlar, özellikle turşu, domates sosu, salça ve yaprak gibi konservelerde tuz seçiminin ürünün raf ömrü ve dokusu üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. kaya tuzu içindeki kalsiyum, magnezyum ve potasyumun selüloz, lignin ve pektin üzerinde etkilediği, bunun da ürünleri daha dayanıklı ve kıvamlı hale getirdiği vurgulanıyor.

Çankırı tuzu ve üretici yorumu:

Çankırı'da tuz satışı yapan İlyas Ak, bölge tuzunun saflığı ve mineral zenginliği nedeniyle rağbet gördüğünü belirtti. Ak, hazırladıkları tuzun doğadan çıktığı şekilde işlendiğini, sadece kil ve kireç kısmının ayıklandığını ve taş değirmende çekilerek sofraya sunulduğunu söyledi. Ürünlerinde 84 mineral bulunduğunu, tuzun ağır metal veya yabancı madde içermediğini aktardı.

İlyas Ak, tuzun biraz esmer olduğunu ve az miktarda kil barındırdığını belirterek, 'killi olduğu için turşuları nasıl koyarsanız o şekilde alırsınız' ifadesini kullandı. Bu açıklama, tuzun yapısal etkisinin turşu dokusuna doğrudan yansıdığını işaret ediyor.

uzman değerlendirmesi ve teknik açıklama:

Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun (Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü) ise tuzun gıda teknolojisindeki önemine dikkat çekti. Ercoşkun, kaya tuzunun içerdiği kalsiyum, magnezyum ve potasyumun meyve ve sebzelerdeki lignin, selüloz ve pektini etkilediğini, bunun doğal sonucu olarak konservelerin raf ömrünün uzadığını söyledi.

Ercoşkun, kaya tuzuyla yapılan turşuların daha çıtır, yaprakların daha elastik ve yırtılmaya dirençli, domates sosu ile salçaların ise daha kıvamlı olduğunu belirtti. Buna karşılık, deniz tuzunda kalsiyum ve magnezyumun yeterince bulunmaması nedeniyle deniz tuzuyla yapılan ürünlerin daha kısa sürede eridiğini ve raf ömürlerinin kısaldığını ifade etti.

Uzmanlar, kışlık konserve hazırlığında tuz seçiminin lezzet kadar dayanıklılık ve doku üzerinde de etkili olduğunu; bu nedenle mineral içeriği zengin kaya tuzu kullanımının tercih edilmesini öneriyor.

KONSERVE KURMA SEZONUNUN GELMESİYLE BİRLİKTE UZMANLAR, GIDALARIN BOZULMAMASI İÇİN DENİZ TUZU...

KONSERVE KURMA SEZONUNUN GELMESİYLE BİRLİKTE UZMANLAR, GIDALARIN BOZULMAMASI İÇİN DENİZ TUZU YERİNE, KALSİYUM VE MAGNEZYUM BAKIMINDAN DAHA ZENGİN OLAN KAYA TUZUNU TERCİH ETMELERİNİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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