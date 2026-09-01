Dolar 48,2725 +0,01%
Euro 55,9890 -0,23%
Bist 14.316,46 -0,12%
Altın Gram 6.870,53 -1,22%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,06 +1,73%
--°

Mersin'de yeni adli yıl açılışı: yargıdan adalet ve kararlılık mesajı

Mersin'de yeni adli yıl töreninde Başsavcı Yasin Emre, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için birlik çağrısı yapıp suçlarla kararlı mücadele sözü verdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mersin'de yeni adli yıl açılışı: yargıdan adalet ve kararlılık mesajı

Mersin adliye binasında yeni adli yıl töreni gerçekleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında düzenlenen açılış töreni, yargı mensupları ve adliye personelinin katılımıyla yapıldı. Törene AK Parti Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Jandarma Komutan Vekili Albay Oktay Öztürk ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Yasin Emre'nin mesajı:

Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, öncelikle sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Konuşmasında adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için birlikte çalışılacağının altını çizdi ve vatandaşların adalet beklentisine vurgu yaptı. Emre, "Ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Suçlarla mücadelede kararlılık:

Başsavcı Emre, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla etkin mücadele edileceğini söyledi. Emre, hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olunacağını ifade etti.

Tören sonrası açıklamalar, adliye çevresinde görev yapan birimlere ve yargı kurumlarına yönelik beklentilerin karşılanmasına yönelik ortak iradeyi öne çıkardı. Adliye personelinin ve yetkililerin yeni adli yıl sürecinde koordinasyon ve etkinlik vurgusuyla çalışacağı belirtildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YASİN EMRE, YENİ ADLİ YILIN HUZUR VE MUTLULUK İÇERİSİNDE GEÇMESİNİ...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YASİN EMRE, YENİ ADLİ YILIN HUZUR VE MUTLULUK İÇERİSİNDE GEÇMESİNİ TEMENNİ EDEREK, "ÜLKEMİZE, MEMLEKETİMİZE, MİLLETİMİZE, HEP BİRLİKTE ADALETİN TESİSİ İÇİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Su zannetti, tuz ruhu içen 14 yaşındaki çocuk endoskopiyle kurtuldu
images

Eğitim-Bir-Sen Adana'da demokratik seçim maratonu başlıyor
images

Silopi kaymakamı kan bağışına öncülük etti, vatandaşlara çağrı yaptı
images

Bandırma'da yeni adli yıl adaletin etkinliği ve hızına vurgu yapılarak açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ilgaz Dağı'nda çeşmede duraklayan kızıl geyiğin zarif anı

Balkondan içeri giren arkadaşlar buldu: Menteşe'de aynı dairede iki kişi ölü bulundu

Gençlere yürüyüş mesafesinde destek: 30 Ağustos Mahallesi'ne Akıl Küpü Kütüphanesi

Tarım ve gıdada hızlı dönüşüm: Bolat, sektörün bu yılı 'muhteşem' olarak değerlendirdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı