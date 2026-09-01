Mersin'de yeni adli yıl açılışı: yargıdan adalet ve kararlılık mesajı

Mersin adliye binasında yeni adli yıl töreni gerçekleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında düzenlenen açılış töreni, yargı mensupları ve adliye personelinin katılımıyla yapıldı. Törene AK Parti Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Jandarma Komutan Vekili Albay Oktay Öztürk ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Yasin Emre'nin mesajı:

Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, öncelikle sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Konuşmasında adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için birlikte çalışılacağının altını çizdi ve vatandaşların adalet beklentisine vurgu yaptı. Emre, "Ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Suçlarla mücadelede kararlılık:

Başsavcı Emre, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla etkin mücadele edileceğini söyledi. Emre, hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olunacağını ifade etti.

Tören sonrası açıklamalar, adliye çevresinde görev yapan birimlere ve yargı kurumlarına yönelik beklentilerin karşılanmasına yönelik ortak iradeyi öne çıkardı. Adliye personelinin ve yetkililerin yeni adli yıl sürecinde koordinasyon ve etkinlik vurgusuyla çalışacağı belirtildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YASİN EMRE, YENİ ADLİ YILIN HUZUR VE MUTLULUK İÇERİSİNDE GEÇMESİNİ TEMENNİ EDEREK, "ÜLKEMİZE, MEMLEKETİMİZE, MİLLETİMİZE, HEP BİRLİKTE ADALETİN TESİSİ İÇİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.