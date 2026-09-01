Büyükkılıç Fuar38'de Kayserililerle bir araya geldi, festivale davet etti

Fuar38'de buluşma:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 etkinliğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın de hazır bulundu.

Stantlarda sohbet ve hatıra fotoğrafları:

Büyükkılıç, fuar alanında kurulan stantları tek tek gezdi, esnaf ve ziyaretçilerle samimi görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan başkan, Kayserililerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve alandaki yoğun ilgiyi karşıladı.

Ziyaret sırasında çocuklarla da ilgilenen Büyükkılıç, sohbet ettiği bir çocuğa bisiklet hediye ederek sevindirdi; küçük çocuğun teşekkürü üzerine başkan, kız çocuğunun elini öperek yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Konser katılımı ve festival daveti:

Başkan Büyükkılıç, Fuar38 kapsamında gerçekleştirilen Hatay Medeniyetler Korosu Zafer Bayramı Kayseri Konseri'ne de katıldı. Konserde vatandaşlara hitap eden Büyükkılıç, organizasyondaki emeği nedeniyle Başkan Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür etti ve şu sözleri paylaştı: 'Böyle güzel organizasyonlara imza atan Kocasinan Belediye Başkanımızı ve onun kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, bizlere bu hizmet fırsatlarını veriyorsunuz sizlere minnettarız.'

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 'Kocasinan’ımız, Talas’ımız, Melikgazi’miz ve diğer belediyelerimiz el ele, gönül gönüle vermek suretiyle değişik zamanlarda değişik etkinliklerle Kayseri’mizi sosyal yönden, kültürel yönden adeta zenginliklerle buluşturuyor. O açıdan bu etkinliklerin her birinin gönlümüzde ayrı bir yerinin olduğunu paylaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Yalçın'a teşekkür ederek, 'Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın bizlerle birlikteler. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Kayseri'de 5-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne tüm hemşehrileri davet ederek etkinliklerin kente kattığı sosyal ve kültürel değere dikkat çekti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN FUAR38’İ ZİYARET EDEREK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ