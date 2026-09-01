Cem Yılmaz sonrası Frank işareti tartışması: uzman görüşleri ve alınacak önlemler

Cem Yılmaz olayı sonrası Frank işareti yeniden konuşuluyor

Komedyen Cem Yılmaz’ın Çanakkale’de geçirdiği ve anjiyo ile stent takılmasıyla sonuçlanan kalp krizi, halk arasında kulak memesindeki çapraz çizgi olarak bilinen Frank işaretini yeniden gündeme taşıdı. Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Prof. Dr. Uğur Abbas Bal, işaretin anlamı, kalp krizinin sinsi belirtileri ve hangi durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Frank işareti ne ifade ediyor:

Prof. Dr. Uğur Abbas Bal, Frank işaretinin genellikle yaşla ilişkili bir durum olduğunu ve yaş ilerledikçe daha sık görüldüğünü ifade etti. Bal, işaretin tek başına damar tıkanıklığı veya kalp krizi için güçlü bir gösterge olmadığını belirtti ve ekledi ki bu işaret sıklıkla şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara gibi diğer risk faktörleriyle birlikte görüldüğü için tek başına anlamlılıktan uzaklaşıyor.

Frank işareti tek başına kalp hastalığı veya kalp krizi anlamına gelmez, ancak özellikle genç yaşta ortaya çıkması ve her iki kulakta da görülmesi durumunda en azından kardiyovasküler risk açısından değerlendirme yapılmasını öneriyor.

kalp krizi belirtileri ve acil yaklaşım:

Bal, kalp krizinin her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmadığını vurguladı. En belirgin ve ayırt edici bulgunun göğüs ağrısı olduğunu, bunun tüm göğsü kaplayan ezici bir baskı tarzında olabileceğini ve hastada ölüm korkusu yaratabileceğini söyledi. Göz kararması, soğuk terleme veya nefes darlığı gibi yakınmalar pek çok durumda görülebileceği için bunların tek başına kalp krizini işaret etmediğini; ancak göğüs ağrısının karakteri ve eşlik eden belirtilerin önemli olduğunu belirtti.

Şeker hastalarında ağrı algısının bozulabileceğini ve bunun sessiz kalp krizlerine yol açabileceğini hatırlatan Bal, sağ koroner arterin diyafram bölgesiyle ilişkili olmasından dolayı bazı vakalarda mide bulantısı ve kusma ile acile başvurulabileceğini, çekilen EKG ile tesadüfen kriz saptanabildiğini aktardı. Bal ayrıca vakaların yüzde 99 undan fazlasında temel bulgunun göğüs ağrısı olduğunu ifade etti.

kimler hangi kontrolü yaptırmalı:

Risk faktörlerinin toplum tarafından bilinmesinin önemine dikkat çeken Bal, en başlıca risk faktörlerini yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, tansiyon ve şeker hastalığı ile aile öyküsü olarak sıraladı. Herhangi bir risk faktörü olmasa bile 40 yaşına gelmiş tüm kişilerin EKG, ekokardiyografi ve temel metabolik parametreleri içeren bir kalp kontrolünden geçmesinin uygun olduğunu vurguladı.

Bal, göğüs ağrısının tarifinin hekim için önem taşıdığını belirterek istirahatle geçen, eforla veya duygusal tetiklenmeyle ortaya çıkan ve 15 20 dakika içinde geçen yakınmaların ciddiye alınması gerektiğini; 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrısında ise vakit kaybetmeksizin acile başvurulması gerektiğini söyledi.

Özetle, Frank işareti toplumda ilgi çeken bir bulgu olsa da tek başına kalp krizi göstergesi değildir. Ancak özellikle risk faktörleri varlığında veya şüpheli yakınmalarda kardiyovasküler değerlendirme yaptırmak ve 40 yaşından itibaren düzenli temel kontrolleri ihmal etmemek gerektiği uzmanlar tarafından tekrarlandığı bir öneridir.

GÜVEN HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROF. DR. UĞUR ABBAS BAL