Aydın Şehir Hastanesi'nde stantla organ bağışı farkındalığı yükseliyor

Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışı standı:

Aydın Şehir Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane girişinde bir bilgilendirme standı kurdu. Stantta görevli sağlık personeli ve gönüllüler, ziyaretçilere organ bağışının önemi, bağış süreci ve bağışın hastalara sunduğu yaşam şansı hakkında kapsamlı bilgi verdi.

etkinliğin amacı:

Etkinliğin temel hedefi toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve bağış işlemlerine ilişkin kaygıları azaltmaktı. Ziyaretçilere bağış prosedürleri adım adım anlatılırken, tıbbi ve hukuki boyutlara dair sık sorulan sorulara yanıt verildi. Standla daha fazla kişiye ulaşılması ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ziyaret ve bilgilendirme çalışmaları:

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yöneticileri de standa ziyarette bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü ile bağış sürecinin şeffaflığı konuları değerlendirildi. Standı ziyaret eden vatandaşların soruları ekip tarafından yanıtlandı ve bağış olmayı düşünenlere yönlendirmeler yapıldı.

Hastane yetkilileri, düzenlenen bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve toplumda bağış bilincinin artmasıyla daha fazla hastaya umut ulaştırılacağını vurguladı. Kurulan stand, organ bağışını gündeme taşıma ve bireyleri bilinçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA KURULAN BİLGİLENDİRME STANDINDA VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ, BAĞIŞ SÜRECİ VE ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARMADAKİ ROLÜ ANLATILDI.