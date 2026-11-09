Aydın'da haftanın ortası gök gürültülü sağanakla geçecek

Yeni haftayla birlikte yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Aydın'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini artıracak. Kentte salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklar gün içinde değişkenlik gösterecek.

Bugünün hava durumu:

Bugün sabah saatlerinde Aydın'da hava parçalı bulutlu ve puslu seyretti. Öğle saatlerinden itibaren bulutluluk artacak ve günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın yaklaşık 17 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise kent genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olabilir.

Gün gün tahmin:

10 Kasım Salı: Kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

11 Kasım Çarşamba: Bölgedeki bulutluluk artmaya devam edecek; havanın çok bulutlu olması ve sıcaklıkların 9 ila 19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

12 Kasım Perşembe: Yağışlı hava yeniden güçlenecek ve Aydın'da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Gün içi sıcaklıkların 13 ila 21 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

13 Kasım Cuma: Haftanın son iş gününde de gökgürültülü sağanak devam edecek ve sıcaklıkların gün içinde 13 ila 24 derece arasına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak raporda, hafta boyunca sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve puslu görünümün, öğle ve akşam saatlerinde ise bulutluluğun artmasının beklendiği; özellikle salı, perşembe ve cuma günlerinin yağışlı geçeceği vurgulanıyor. Genel olarak sıcaklıkların hafta içinde 9 ila 24 derece aralığında değişeceği ifade edildi.

AYDIN'DA YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TAHMİNLERİNE GÖRE KENTTE SALI, PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİRKEN, HAVA SICAKLIKLARININ 19 İLA 24 DERECE ARASINDA SEYRETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.