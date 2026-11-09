Dolar 50,1768 +0,08%
Euro 56,0732 +0,35%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.657,92 +1,28%
EUR/USD 1,1167 +0,21%
Brent Petrol 96,74 -1,61%
--°

Aydın'da haftanın ortası gök gürültülü sağanakla geçecek

Meteorolojiye göre Aydın'da salı, perşembe ve cuma gök gürültülü sağanaklarla geçecek; hafta boyunca parçalı bulutlu sabahlar ve akşam aralıklı yağışlar, sıcaklık 9–24°C.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 08:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da haftanın ortası gök gürültülü sağanakla geçecek

Yeni haftayla birlikte yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Aydın'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini artıracak. Kentte salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklar gün içinde değişkenlik gösterecek.

Bugünün hava durumu:

Bugün sabah saatlerinde Aydın'da hava parçalı bulutlu ve puslu seyretti. Öğle saatlerinden itibaren bulutluluk artacak ve günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın yaklaşık 17 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise kent genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olabilir.

Gün gün tahmin:

10 Kasım Salı: Kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

11 Kasım Çarşamba: Bölgedeki bulutluluk artmaya devam edecek; havanın çok bulutlu olması ve sıcaklıkların 9 ila 19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

12 Kasım Perşembe: Yağışlı hava yeniden güçlenecek ve Aydın'da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Gün içi sıcaklıkların 13 ila 21 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

13 Kasım Cuma: Haftanın son iş gününde de gökgürültülü sağanak devam edecek ve sıcaklıkların gün içinde 13 ila 24 derece arasına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak raporda, hafta boyunca sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve puslu görünümün, öğle ve akşam saatlerinde ise bulutluluğun artmasının beklendiği; özellikle salı, perşembe ve cuma günlerinin yağışlı geçeceği vurgulanıyor. Genel olarak sıcaklıkların hafta içinde 9 ila 24 derece aralığında değişeceği ifade edildi.

AYDIN&#039;DA YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜN...

AYDIN'DA YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TAHMİNLERİNE GÖRE KENTTE SALI, PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİRKEN, HAVA SICAKLIKLARININ 19 İLA 24 DERECE ARASINDA SEYRETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sis gölgesinde bir sabah: İstanbul kartpostal görüntülere büründü
images

Van'da erken kar hayatı etkiledi, 9 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
images

Giresun'da yaylada mahsur kalan çoban ve yüzün üzerindeki koyunu kurtarıldı
images

Çamiçi Yaylası'nda kış molası: aileler piknikte, çocuklar karın tadını çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis gölgesinde bir sabah: İstanbul kartpostal görüntülere büründü

Çalışanların yönlendirdiği iyilik: LC Waikiki’nin dayanışma modeli

BŞEÜ ev sahipliğinde ortak payda: bitki sağlığı ve çözüm önerileri

Ahlat'ta karla kaplı arazide 126 küçükbaş köylülere teslim edildi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek