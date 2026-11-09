Erzincan'ın yüksek geçitleri kara teslim oldu, tırlar yolda kaldı

Erzincan'da kara yollarında ulaşımda aksamalar

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde yağmur ve soğuk hava görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

geçitlerde yaşananlar:

Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi mevkilerinde ağır kar ve tipi nedeniyle özellikle ağır tonajlı taşıtlar sorun yaşadı. Çok sayıda çekici, kayma riski ve güvenlik endişesiyle yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Olay yerinde görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, iş makineleri yardımıyla mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılmasını sağladı. Ekipler aynı zamanda güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

meteorolojiden uyarılar ve sıcaklıklar:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği aktarıldı. Meteoroloji ayrıca Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı Ergan Dağı’nda eksi 10 derece olarak ölçüldü.

Yetkililer, ulaşımda aksamaların önlenmesi için sürücülere zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere gitmemeleri ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, KARA YOLLARINDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KIZILDAĞ, SAKALTUTAN VE AHMEDİYE GEÇİTLERİNDE AĞIR TONAJLI ARAÇLAR YOLDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI