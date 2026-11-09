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Kars'ta gece çıkan ev yangını iki kişiyi yaraladı, yapı kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Yücelen köyünde Emrah Dağlı'ya ait evde çıkan yangında iki kişi yaralandı; alevler evi tahrip etti, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta gece çıkan ev yangını iki kişiyi yaraladı, yapı kullanılamaz hale geldi

Kars merkezine bağlı yücelen köyünde ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Kars merkeze bağlı Yücelen köyünde akşam saatlerinde Emrah Dağlı'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı ve dışarıdan müdahale gerektirecek boyuta ulaştı.

Müdahale ve kurtarma:

Köy sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale köylüler ve olay yerine ulaşan ekipler tarafından eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yaralananların durumu ve hastaneye sevk:

Yangında evde bulunan 2 kişi, köy sakinleri ve ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İlk değerlendirmelerde yapının tamamen kullanılamaz duruma geldiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

KARS’TA KORKUTAN EV YANGINI(KARS-İHA)

KARS’TA KORKUTAN EV YANGINI(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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