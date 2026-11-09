son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiası ele alınıyor. Savcılık, işlemlerin toplamda yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığını değerlendiriyor.

Soruşturmanın ilk safhasında daha önce 24 şüphelinin gözaltına alındığı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bağlantıların tespit edilmesi üzerine ek adımlar atıldığı belirtildi.

Son operasyon dalgası ve aranan şüpheliler:

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı 15 kişinin daha tespit edildiği ve haklarında gözaltı talimatı verildiği kaydedildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonların İstanbul, Antalya ve Kayseri illerinde, toplam 21 adreste gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyon ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, yetkililerin soruşturmayı derinleştirerek hem lojistik zinciri hem de mali bağlantıları çözmeyi amaçladığı ifade edildi.

İlerleyen soruşturmanın izlenecek noktaları:

Soruşturmanın bir sonraki aşamasında, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık sorguları ve varsa ek aramalar ile delillerin değerlendirilmesi bekleniyor. Kamu sağlığı açısından iddia edilen eylemlerin boyutu ve dağıtım ağı doğrultusunda soruşturma dosyasının genişleyebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı