Cami duvarına yazılan tehdidin ardından soruşturma başlatıldı

Efeler ilçesinde, Orta Mahalle Aydın Tekstil Parkı içerisindeki Tekstil Fabrikası Camiinin içindeki duvarda tarih ve saat belirtilerek tehdit içeren bir not bulundu. Camii imamının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Duvara yazılan ifadelerde yer alan sözler şöyleydi: 'Buraya bak, tehdit değil haber. Saat 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak'. Yazıyı fark eden imamın ihbarı sonrası bölgeye gelen ekipler, notu tehdit unsuru taşıması nedeniyle incelemeye aldı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara dahil edildi.

Bölgeye bisikletle gelen iki çocuk arasında bulunan, 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ş.M., polislerin yanına giderek duvardaki yazıyı kendisinin yazdığını kabul etti. Polislerin "Neden böyle bir şey yaptın?" sorusuna Ş.M. "Şaka yaptım" cevabını verdi. Çocukla yapılan görüşmede sağlıklı iletişim kurulması için bir tercüman da yer aldı.

Soruşturma ve işlemler:

Emniyet ekipleri, Ş.M.'nin el yazısı örnekleriyle duvardaki yazının karşılaştırılması için inceleme yaptı. Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından genç, işlemleri yürütülmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ş.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Cami duvarına 'patlama' tehdidi yazdı, yakalanınca 'şaka yaptım' dedi